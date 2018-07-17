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即市新聞

17/07/2018 12:45

《午市前瞻》港股短期料二萬八至二萬九徘徊，貿易戰消息主導

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美股銀行股業績理想，惟市場仍憂慮貿易戰影響，加上布油急
挫拖累能源股，道指隔晚（１６日）僅漲４４點，報２５０６４點。雖然亞馬遜連續四日破頂，
惟Ｎｅｔｆｌｉｘ因訂戶增長遠遜預期，Ｔｅｓｌａ亦跌近３％，納指收跌２０點，報７８０５
點。
　　港股今早低開８８點，報２８４５１。國際油價急挫拖累「三桶油」表現，加上騰訊
（００７００）遭中金降目標價，曾跌至月內低位，大市跌幅加劇，最多挫３４４點，低見
２８１９５點。最終午收跌２８４點或近１％，報２８２５４點。主板成交４１２﹒３９億元。
　　國指跌１１４點或１﹒０７％，報１０５９０點。滬指跌２８點或１﹒０１％，報２７８５
點。

＊騰訊曾跌至月內低位，雅生活發盈喜創新高＊

　　中金把騰訊的目標價由５４０元下調至５０２元，上午一度跌至月內低位３７５元，半日下
跌１﹒３６％，報３７６﹒２元。丘鈦科技（０１４７８）昨日發盈警，今早仍未止瀉，續跌７
﹒３７％，報４﹒４元。中興（００７６３）受美國制裁事件幾乎結束，續彈５﹒６２％，午收
報１６﹒９元。
　　物管股落鑊，雅生活（０３３１９）預期截至上半年多賺超過１﹒５倍，曾高見１７﹒０８
元破頂，半日升４﹒６２％，報１６﹒３元。碧桂園服務（０６０９８）亦緊隨上升
３﹒２８％，報１３﹒２４元，高見１３﹒５元破頂。中奧到家（０１５３８）則彈起
１１﹒５７％，報１﹒３５元。
　　內銀持續受壓，建行（００９３９）跌１﹒７３％，報６﹒８元，失守十天線（６﹒８６９
元）。工行（０１３９８）亦下跌１﹒６１％，報５﹒４９元，同樣失守十天線（５﹒５６７元
）。

＊油價急挫拖低三桶油，華晨終見反彈漲６％＊

　　憂慮供應增加，國際油價隔晚重挫逾４％，拖累「三桶油」走低。中海油（００８８３）下
跌２﹒４６％，報１２﹒６８元；中石油（００８５７）下跌２﹒８％，報５﹒５６元；中石化
（００３８６）下跌０﹒３８６
５６％，報７﹒０４元。
　　華晨（０１１１４）四日累挫近１８％，上午反彈６﹒１４％，報１２﹒１元。廣汽集團（
０２２３８）同樣向好，上升２﹒７％，報７﹒２３元。五菱汽車（００３０５）料中期淨溢利
及溢利跌約六成，急挫９﹒８９％，報０﹒４１元，曾低見０﹒４元為２０１５年７月以來新低

　　重磅股方面，港交所（００３８８）下跌１﹒０３％，報２３１﹒４元。匯控（００００５
）下跌０﹒２１％，報７３﹒１５元。友邦（０１２９９）下跌０﹒５８％，報６８﹒４元。（
ｋｔ、ａｌ）

＊沈慶洪：「沽騰訊，買小米」實屬子虛烏有＊

　　騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪對《經濟通通訊社》表示，Ａ股今早依然持續跌勢，中美
貿易戰緊張局面，導致市場成交量下降。他預測，未來港股走勢主要仍要觀望中美貿易戰發展，
預期市場短期仍在２８０００至２９０００點左右徘徊。
　　他表示，特朗普比較看重於本土經濟和利益多於外圍因素，恐怕要待下一次選舉才有改變。
他指出，目前沒人能預計美國的下一步舉動，中歐聯盟暫不會對市場有太大影響。
　　至於有關「沽騰訊，買小米」之傳聞，沈慶洪稱兩者並沒有關係，不能直接作比較，兩股之
間存在著不同的經營理念和方向，確實難以相提並論。（ｍｗ、ａｌ）

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