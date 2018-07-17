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即市新聞

17/07/2018 15:27

《美元走勢－羅明立》歐美息差進一步拉闊，歐元升勢未必能維持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒５７　　　１１２﹒３４　　　１１２﹒３７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７３５　　　１﹒１７０１　　　１﹒１７３２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２６０　　　１﹒３２２７　　　１﹒３２５０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９７４　　　０﹒９９５４　　　０﹒９９５６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８６　　　７﹒８４６６　　　７﹒８４８３

　　《美元走勢》美國６月零售銷售按月上升０﹒５％，符合分析師預期；同期，核心零售銷售
按月上升０﹒４％，亦符合預期。另外，美國７月紐約聯儲製造業指數為２２﹒６，略高於預期
的２２。美聯儲主席鮑威爾一連兩日出席國會聽證會，投資者觀望其政策言論。
　　美匯指數繼續在９５以上遇到阻力，逐步回落到９４﹒５０。最新利率期貨數據顯示，美聯
儲有８７％以上的機會於９月份加息，有６０％的機會於１２月份再加息。受加息預期支持，美
元跌勢相信會受限制。
　
＊歐央或維持利率不變至明年第二季＊
　　
　　歐元區５月季調後貿易帳錄得１６９億歐元順差，差於市場預期的１８６億順差；期內出口
錄得下跌。由於，美國對歐洲出口的鋼鐵及鋁加徵關稅，勢將打擊歐元區經濟的增長。經季節調
整的貿易帳，亦連續三個月錄得收窄，顯示歐元區的經濟增長有放慢的跡象。
　　分析相信，歐洲央行將維持利率不變至明年至少第二季，預期歐美息差進一步拉闊，歐元升
勢未必能維持，現時能否企穩於１﹒１７００以上至為關鍵。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７６０　　　１﹒１６１０　　　１﹒１８１０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３３００　　　１﹒３０５０　　　１﹒３３８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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