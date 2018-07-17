《美元走勢－羅明立》歐美息差進一步拉闊，歐元升勢未必能維持

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒５７ １１２﹒３４ １１２﹒３７

歐元╱美元 １﹒１７３５ １﹒１７０１ １﹒１７３２

英鎊╱美元 １﹒３２６０ １﹒３２２７ １﹒３２５０

美元╱瑞郎 ０﹒９９７４ ０﹒９９５４ ０﹒９９５６

美元╱港元 ７﹒８４８６ ７﹒８４６６ ７﹒８４８３



《美元走勢》美國６月零售銷售按月上升０﹒５％，符合分析師預期；同期，核心零售銷售

按月上升０﹒４％，亦符合預期。另外，美國７月紐約聯儲製造業指數為２２﹒６，略高於預期

的２２。美聯儲主席鮑威爾一連兩日出席國會聽證會，投資者觀望其政策言論。

美匯指數繼續在９５以上遇到阻力，逐步回落到９４﹒５０。最新利率期貨數據顯示，美聯

儲有８７％以上的機會於９月份加息，有６０％的機會於１２月份再加息。受加息預期支持，美

元跌勢相信會受限制。



＊歐央或維持利率不變至明年第二季＊



歐元區５月季調後貿易帳錄得１６９億歐元順差，差於市場預期的１８６億順差；期內出口

錄得下跌。由於，美國對歐洲出口的鋼鐵及鋁加徵關稅，勢將打擊歐元區經濟的增長。經季節調

整的貿易帳，亦連續三個月錄得收窄，顯示歐元區的經濟增長有放慢的跡象。

分析相信，歐洲央行將維持利率不變至明年至少第二季，預期歐美息差進一步拉闊，歐元升

勢未必能維持，現時能否企穩於１﹒１７００以上至為關鍵。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７６０ １﹒１６１０ １﹒１８１０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３３００ １﹒３０５０ １﹒３３８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

