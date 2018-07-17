美銀和貝萊德先後於市前公布業績。美銀上季盈利按年增３３％至６７﹒８億美元，勝市場
預期的５９﹒２億美元。收入按年跌１％至２２６﹒１億美元，但仍勝預期的２２３億美元，主
要受惠美國稅改及聯儲局加息。
期內，支出按年減５％至１３３億美元，勝預期的１３５億美元；股票部門收入按年增
１７％至１３億美元。《香港經濟日報》
17/07/2018 08:28
《外企業績》美銀上季多賺３３％，勝預期
美銀和貝萊德先後於市前公布業績。美銀上季盈利按年增３３％至６７﹒８億美元，勝市場
預期的５９﹒２億美元。收入按年跌１％至２２６﹒１億美元，但仍勝預期的２２３億美元，主
要受惠美國稅改及聯儲局加息。
期內，支出按年減５％至１３３億美元，勝預期的１３５億美元；股票部門收入按年增
１７％至１３億美元。《香港經濟日報》
|國際動態17/07/2018
美俄峰會 特朗普冀建非凡關係
|FOCUS16/07/2018
【FOCUS】侵侵今會普京 「外交新手」或難敵「老狐狸」？
|生財有道16/07/2018
【港樓演義之四太論樓】仍考慮在港入市 長遠大灣區樓價追平香港
|生財有道16/07/2018
【港樓演義之四太論樓】香港樓價續上升 父母應按財力助子女上車
|興證快訊16/07/2018
首隻同股不同權，小米踏康莊大道？
|國際動態16/07/2018
【美俄峰會】特朗普獨晤普京成焦點
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰