《外企業績》美銀上季多賺３３％，勝預期

美銀和貝萊德先後於市前公布業績。美銀上季盈利按年增３３％至６７﹒８億美元，勝市場

預期的５９﹒２億美元。收入按年跌１％至２２６﹒１億美元，但仍勝預期的２２３億美元，主

要受惠美國稅改及聯儲局加息。

期內，支出按年減５％至１３３億美元，勝預期的１３５億美元；股票部門收入按年增

１７％至１３億美元。《香港經濟日報》

