貝萊德上季盈利按年增２６％至１０﹒７億美元，收入３６﹒１億美元，均優於預期，但管
理資產按年僅增１１％至近６﹒３萬億美元，淨資金流為２００億美元，均遜於預期。
貝萊德行政總裁芬克（Ｌａｒｒｙ Ｆｉｎｋ）指，由於現時市場出現不明朗因素，令整個
資產管理行業受打擊，資金流入速度減慢。《香港經濟日報》
17/07/2018 08:29
《外企業績》貝萊德上季盈利增２６％，管理資產增幅遜色
貝萊德上季盈利按年增２６％至１０﹒７億美元，收入３６﹒１億美元，均優於預期，但管
理資產按年僅增１１％至近６﹒３萬億美元，淨資金流為２００億美元，均遜於預期。
貝萊德行政總裁芬克（Ｌａｒｒｙ Ｆｉｎｋ）指，由於現時市場出現不明朗因素，令整個
資產管理行業受打擊，資金流入速度減慢。《香港經濟日報》
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