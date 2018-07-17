《外企業績》貝萊德上季盈利增２６％，管理資產增幅遜色

貝萊德上季盈利按年增２６％至１０﹒７億美元，收入３６﹒１億美元，均優於預期，但管

理資產按年僅增１１％至近６﹒３萬億美元，淨資金流為２００億美元，均遜於預期。

貝萊德行政總裁芬克（Ｌａｒｒｙ Ｆｉｎｋ）指，由於現時市場出現不明朗因素，令整個

資產管理行業受打擊，資金流入速度減慢。《香港經濟日報》

