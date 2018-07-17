《經濟通通訊社１６日專訊》除了隔夜息外，港元拆息今日全線上升。作為樓按參考利率的
一個月拆息連升四天，報１﹒８６厘，三個月和六個月息亦分別升至２﹒０６３８７厘和
２﹒１８３７８厘。
不過，隔夜拆息連跌兩日，今天再跌４﹒５個基點至０﹒２４６２５厘，而十二個月息則升
至２﹒５５１７７厘。港匯最低曾見７﹒８４９０兌一美元，最新報７﹒８４８５。（ｃｌ）
17/07/2018 11:22
【港匯弱勢】一個月拆息四連升報１﹒８６厘
《經濟通通訊社１６日專訊》除了隔夜息外，港元拆息今日全線上升。作為樓按參考利率的
一個月拆息連升四天，報１﹒８６厘，三個月和六個月息亦分別升至２﹒０６３８７厘和
２﹒１８３７８厘。
不過，隔夜拆息連跌兩日，今天再跌４﹒５個基點至０﹒２４６２５厘，而十二個月息則升
至２﹒５５１７７厘。港匯最低曾見７﹒８４９０兌一美元，最新報７﹒８４８５。（ｃｌ）
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