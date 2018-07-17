《小傳日記》中歐峰會冇料到，內銀續跌魚缸愁！

《小傳日記》魚缸過去三日終於都唔使潛水，但埋單計數加埋都只係進帳２２７點，而且成

交仲要一日少過一日，噚日（１６日）更加係拍晒烏蠅，只有７００億多少少，創舊年７月頭以

嚟最低。魚缸經歷完三日冇乜力水嘅升勢後，今日都係要碌返落嚟，今朝一開局就先低開８８點

，跌幅只係僅僅最多收窄至７８點。到咗下晝，一眾缸友可能心知中歐峰會只係吹水居多，即使

早前話會向歐盟畀甜頭，對佢地開放外資投資限制，但由於有分析話中歐意識形態唔係好夾，中

歐唔會上演「聯歐抗美」嘅戲碼，缸友始終擔心神州經濟增長幅度會因為貿易戰而進一步收窄，

揸「茄殊」好過揸公仔紙（股票），神州錢莊跌幅擴大，加上「三桶油」沽壓大咗，舜宇

（０２３８２）又突然被沽空機構質疑盤數有問題，魚缸最多急插４０１點，全日最低見

２８１３７點，埋單跌咗３５７點，跌幅１﹒３巴仙，收２８１８１點，企穩咗兩日嘅１０天線

（２８４１４點）又再一次守唔住。

缸友都唔願入市買貨，就算有都係流入個別股份，炒股唔炒市魚缸都好難會有起色，全日成

交只有７８２億銀，較噚日多近１２巴仙。國指喺油佬同內銀拖累下，跣低１１２點，跌幅１巴

仙，報１０５９１點。



＊油價瀡滑梯油股全碌低，ＱＱ無乜運今年低位近＊



布蘭特期油自５月開始，有好幾次挨近８０蚊美金水平後，都未能突破呢個阻力，而且「孖

屐」仲不時有產油國增產嘅消息，搞到油價跳咗幾次水。噚日中東其中一個產油國利比亞重開港

口計劃再次出口原油，缸友就擔心羅宋國同其他產油國都會跟風增加石油供應，布油同紐約期油

應聲下插超過４巴仙。而油價向來都係「三桶油」嘅指標，兩者都有好強嘅正相關性，中石油

（００８５７）碌低近３巴仙，報５﹒５６銀。中海油（００８８３）插咗超過３巴仙，報

１２﹒５６銀。中石化（００３８６）就比較硬淨，跌咗唔夠１巴仙，報７﹒０５銀。

大隻佬ＱＱ（００７００）早排被多間大行唱淡之後，一向做慣好友嘅中金都加入埋唱淡行

列，「他屐」由５４０蚊降至５０２蚊，但就繼續維持「掃貨」評級。同一時間，缸友對後市又

冇乜信心，缸友都唔會喺大市仲係唔穩陣嘅情況下買入大隻佬，全日急插超１巴仙，報

３７５﹒８銀，最低見３７５蚊，距離上月底創下嘅今年低位３７３﹒４銀只係唔夠兩蚊水位。



貿易戰衝擊下，缸友對神州經濟未來會降溫嘅預期從未停止，人仔貶值之路似乎會愈走愈遠

，近呢幾日都多次突破６﹒７關，甚至有分析話年內會見「７」咁話。錢莊作為推動經濟增長嘅

主要引擎，加上有唔少人仔資產，都好難會有運行，建行（００９３９）同工行（０１３９８）

今日雙雙守唔住十天線，全日分別跌咗近兩巴仙，報６﹒７９銀同５﹒４９銀。農行

（０１２８８）同招行（０３９６８）都跣低超過１巴仙，報３﹒５８銀同２７﹒８５銀。



＊中興終甩難股價續反彈，舜宇遭狙擊後市冇起色？＊



被花旗國搞到冇做近三個月生意嘅中興通訊（００７６３）（深：０００６３），最新傾掂

數後獲花旗國放生解除禁令，中興仲因此話會全速前進盡快全面恢復產能。由於魚缸最近真係冇

乜好消息，缸友收到風之後只好借勢炒作，即使中興噚日發盈警話上半年會蝕７０至９０億人仔

，都無阻缸友嘅前進，繼噚日爆升超過１６巴仙後，今日最多逆市彈起近９巴仙，但最後埋單只

係升咗３巴仙，報１６﹒４８銀。Ａ仔亦一樣強勢，連續兩日漲停。

舜宇到咗下晝突然碌樓梯，搞到唔少缸友食「驚風散」，原來有沽空機構ＧＭＴ喺

Ｔｗｉｔｔｅｒ（推特）上面發文話，舜宇盤數有Ｄ問題，但比較好彩嘅係暫時未上演舊年瑞聲

（０２０１８）急插後停牌嘅戲碼，全日急挫近７巴仙，報１４２蚊，為全日表現最差嘅藍戰士

。不過，ＧＭＴ如果之後出一份詳細嘅報告，恐怕舜宇都仲有排頭痕，缸友都係暫時唔好趁機撈

底啦！

同係搞鏡頭嘅街坊丘鈦（０１４７８）繼噚日發盈警話上半年會蝕５０００萬人仔後就急瀉

近１４巴仙，今日仲未止瀉，全日急插超過８巴仙，報４﹒３５銀，盤中仲低見４﹒３３銀，創

近一年半新低，慘！



＊雅生活盈喜街坊同炒起，水泥幾好景炒高同歡慶＊



另一邊廂，一朝早就見到好多喜訊！雅生活（０３３１９）、金隅（０２００９）同中建材

（０３３２３）都話自己有「喜」啊！物管佬雅生活話自己上半年純利會大幅增長，彈起逾２巴

仙，報１５﹒９銀，仲要破埋頂，喺最新山頂位１７﹒０８銀插旗。

其他街坊都有得搭吓順風車，中奧到家（０１５３８）爆升９巴仙，報１﹒３２銀。碧桂園

服務（０６０９８）都唔輸蝕，升咗超過２巴仙，報１３﹒１２銀，最新山頂位已經去到

１３﹒５銀。

水泥「孖屐」好咗，華北水泥一哥金隅話，預計上半年淨利潤會多過２４億人仔，按年踢高

超過７巴仙，今日以２﹒８銀埋單，彈起近７巴仙。中建材亦都預計上半年會賺多咗唔少，但就

冇乜料到，跣低近２巴仙，報７﹒３８銀。華南水泥一哥潤泥（０１３１３）或者會係下一隻發

盈喜嘅街坊，今日都逆市炒高近２巴仙，報７﹒９銀。



＊華晨唔濕滯廣汽同發威，博彩毛收少賭股走勢險＊



砵砵車出動！華晨（０１１１４）連續入咗四日後波後，今日轉身就射個三分波！反彈咗超

過５巴仙，報１２﹒０２銀，終於威返次。同樣頹咗一排嘅廣汽（０２２３８）都唔差，飛起近

４巴仙，報７﹒３２銀，仲要係全日最勁嘅國指成分股，勁！北京汽車（０１９５８）雖然冇乜

升幅，但都算硬淨，全日彈起唔夠１巴仙，報６﹒５６銀。向來冇乜「刁」嘅五菱汽車

（００３０５）今日發盈警，話上半年起碼賺少六成，缸友即時借勢散水離場，全日急瀉近一成

，報０﹒４１銀。

馬交博監局早前就公布，第二季賭場博彩毛收入係７３７億澳門銀，按年多咗１７巴仙，按

季就跣低近４巴仙。大摩就降咗永利馬交（０１１２８）「他屐」，由３６蚊落到３３蚊。雖然

麥格現維持目標價係２７蚊，評級都係「中性」，但都幫佢唔到，唔見近３巴仙，報２３﹒８銀

。其他街坊一樣冇運行，新濠（００２００）急插超過４巴仙，報２２蚊。銀娛（０００２７）

同金沙（０１９２８）就分別碌低近２巴仙同超過３巴仙，報６３﹒６銀同４０﹒４５銀。請請

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