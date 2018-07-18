《真知灼見－溫灼培》歐盟會聯中抗美嗎？

《真知灼見》回憶上月的中歐峰會上，中國曾邀請歐盟聯手對抗美國的單邊貿易主義但遭歐

盟拒絕。另方面，當時德國更提出放寬美國進入歐盟的汽車關稅，以換取美國不要對歐盟進口到

美國的汽車徵２０％關稅。上述兩事項反映出歐盟無意與美國在貿易上交惡。這一切動作與歐盟

最初揚言不會在美國威逼下談論新貿易條款及對美國徵關稅行動定當作以報復等講法背道而馳。

不過，在過去兩天情況似乎又出現了微妙的變化。在本周一（１６日）舉行的中歐峰會上，中歐

發表聯合聲明，明確表明會抵制貿易保護主義。雖然有關聲明不代表歐盟會聯合起中國在貿易上

對抗美國，但歐盟明顯向中國靠攏了一大步。



＊歐盟政治取向影響美匯走勢＊



出現上述的轉變亦非無因。於過去周日（１５日）在出訪歐洲時，美國總統特朗普指歐盟是

美國在貿易上的「仇敵」（ｆｏｅ）。德國外長馬斯隨即於社交網站發文指，歐盟不能再毫無保

留地信賴白宮。當然，現階段尚未能謂歐盟已與中國在貿易上同一陣線對抗美國，但歐盟似有傾

向與中國企於同一陣線的趨向。有關變化值得我們關注，因為如中國與歐盟一旦站在一起，往後

發生的可能性將會有兩個。一是逼使特朗普放棄其單邊貿易主義，如這情況發生料有機會使美元

匯價回落；第二個可能性是會使戰線擴大，美國在貿易上再不單只與中國交戰，還會同時與歐盟

交戰，這樣料將難免會對全球經濟帶來拖累，屆時料美元趨勢上有機會進一步走強。所以關心美

元的投資者建議不能忽略歐盟的政治取向。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

