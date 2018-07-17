《匯海澤言－葉澤恆》貿易戰影響未現，美元仍維持強勢

《匯海澤言》中美貿易戰持續下，國基會發表最新的經濟報告，仍然維持今明兩年全球經濟

增長接近４％水平。國基會預期美國今明兩年經濟增長分別為２﹒９％及２﹒７％，但組織特別

提及貿易戰升溫對全球經濟帶來風險。組織預期，中國今明兩年經濟增長維持於６﹒６％及

６﹒４％，但貿易戰及債務處理問題，亦會對經濟帶來影響。雖然組織未有下調經濟增長預期，

但字裡行間卻明顯憂慮貿易戰升溫對全球經濟帶來衝擊。但美國部分保守派人士開始估計，為免

影響美國中期選舉，預料特朗普可能在下月與中國重啟貿易談判，並希望達成短期成果，以爭取

在中期選舉中的政績。況且，全美商業經濟協會調查顯示，上月底的調查中，接近七成指生意增

長會持續，似乎貿易戰對美國企業及經濟的影響仍未浮現。若聯儲局主席鮑威爾今晚的言論傾向

鷹派，可能令美匯指數挑戰９５﹒５至９６水平。



＊英國將表決脫歐關鍵法案，部分近期辭職官員支持＊



英國國會快將就脫歐關鍵法案進行投票，國會將就海關制度的政府提案進行表決。由於疑歐

派對海關制度表達不滿，可能令政府的法案能否獲得通過存在變數。因此，疑歐派議員計劃提出

多個修訂案。面對疑歐派可能反對，消息指首相文翠珊將接納四項修訂，以平息不滿。在目前情

況不明朗下，國會能否通過有關草案仍存在變數。預料市場的態度將會略為看淡。英倫銀行多名

高層今日稍後將於國會發表講話，預料將左右英鎊後市走勢。若看淡前景，預料英鎊兌美元將下

試１﹒３０３０左右水平。反之看好經濟前景，預料英鎊兌美元可上試１﹒３３８０左右水平。



＊美或容許部分國家進口伊朗石油，料油價短期存下行壓力＊



美國財長姆欽表示，為免對全球原油市場造成破壞性影響，會考慮容許部分盟友國家，繼續

進口伊朗石油。只要能證明進口量大幅下降，便能避免美方的懲罰。姆欽指，本周到阿根廷出席

二十國集團財長會議時，會提出美國重啟制裁伊朗的事。受到有關消息影響，油價昨日大幅下跌

。預料紐約期油或回落到６６美元左右才見支持。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

