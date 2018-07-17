港股挫３５７點收２８１８１穿十天線，金融油股跌幅顯著



《經濟通通訊社１７日專訊》外圍股市走勢不一，道指隔晚升，滬深指走低。港股今早低開

８８點報２８４５１後跌勢加劇，最低見過２８１３７點，最終收挫３５７點或１﹒２５％，報

２８１８１，穿十天線（約２８４１５點），主板成交７８２﹒３９億元增加１１﹒６７％。

金融股拖累大市表現，友邦（０１２９９）收報６８﹒１５元，跌０﹒９４％；建行

（００９３９）報６﹒７９元，挫１﹒８７％；工行（０１３９８）收報５﹒４９元，跌

１﹒６１％；中行（０３９８８）報３﹒５８元，跌１﹒１％；匯控（００００５）軟

０﹒２１％收７３﹒１５元。

國企指數收報１０５８１點，跌１２２點或１﹒１４％；滬指收報２７９８點，跌１５點或

０﹒５７％；深證收報９２８５點，跌３２點或０﹒３５％。滬深兩市成交約３０８６億元人民

幣。

投資者「炒股不炒市」，部分細價股落鑊炒起，允升（０１３１５）收０﹒１８１元飊升

３４﹒０７％；莊勝百貨（００７５８）收報０﹒７９元漲３１﹒６６％；浩沙（０２２００）

收報０﹒４０５，升１９﹒１１％；共享集團（０３３４４）收報０﹒２９元，升１６％。



＊科技股榮辱互見，騰訊急挫小米中興反彈＊



騰訊（００７００）近日遭大行連番調低目標價，中金公司報告指出，騰訊第二季度遊戲業

績強差人意，加上未有新遊戲發布，因此將其目標價由５４０元下調至５０２元，維持「買入」

評級。騰訊收報３７５﹒８元，跌１﹒４６％。

舜宇（０２３８２）急跌成今日最差藍籌，沽空機構ＧＭＴ Ｒｅｓｅａｒｃｈ發出一條推

文，指對該公司財報的部分內容表示擔憂，並認為舜宇過份追捧。舜宇急挫拖累整體手機零件股

表現，舜宇今日收報１４２元，跌６﹒７６％。瑞聲（０２０１８）跌２﹒０９％收１０７﹒８

元；中興通訊（００７６３）股價連升多日，雖然集團早前發出盈警但無礙升勢，收報

１６﹒４８元，升３％。

小米（０１８１０）不獲納入港股通名單，昨日經歷急挫後今日高開１﹒９％，但隨後無以

為繼，收報２０﹒９元，跌０﹒７１％。



＊油價急跌油股挫，內房疲弱資金轉追物管＊



美國財詹姆努欽考慮豁免部分進口伊朗石油，油價曾跌逾４％，「三桶油」跟隨下挫。中海

油（００８８３）收報１２﹒５６元，跌３﹒３８％；中石油（００８５７）收報５﹒５６元，

跌２﹒７９％；中石化（００３８６）收報７﹒０５元，跌０﹒４２％。

內地統計局今日公布６月份７０城市房價數據，受棚改政策收緊下，三線城市樓價升勢增速

減慢，主要一線城市樓價亦錄得跌幅，內房股回落。中海外（００６８８）收報２４﹒４元，跌

３﹒１７％；碧桂園（０２００７）收報１２﹒３６元，跌２﹒９８％。

物管板塊逆市受捧，雅生活服務（０３３１９）盈喜刺激股價升，收報１５﹒９元，漲

２﹒０５％；連帶碧桂園服務（０６０９８）亦跟隨上揚，收報１３﹒１２元，升２﹒３４％。

另外，華晨中國（０１１１４）此前受到市傳寶馬有意將華晨中國的合資公司持股比例提升

至７５％，拖累股價四日累挫近１８％，但今日終見反彈，最多急升逾８％，全日收報

１２﹒０２元，升５﹒４３％。（ｕｌ）

