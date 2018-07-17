【香港政情】陳浩天：警方向保安局提出禁止香港民族黨運作

《經濟通通訊社１７日專訊》香港民族黨召集人陳浩天指，今早（１７日）有警務處牌照課

人員上門，將一份文件交給他，要求他簽收內容有關保安局局長收到助理社團事務主任的建議，

有合理理由相信，基於維護國家安全、公眾安全和公眾秩序下，希望保安局局長行使《社團條例

》並作出命令，禁止香港民族黨繼續運作。文件同時要求他於限期作出辯解。

陳浩天懷疑，是次收到信件與他７月１日曾到台灣出席會議，談論有關香港人權的狀況有關

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