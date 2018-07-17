《股金豐采－涂國彬》中美貿易戰添憂，經濟增長受考驗　

《股金豐采》自從特朗普在今年３月正式點燃中美貿易戰，市場高度關注。雖然有雙方高層

談判，但效果甚微。特朗普似乎是打定了這場仗，當然，中方也強力反擊，目前雙方在貿易方面

緊張的關係並沒有緩解，而是擔憂加深。



＊人民幣面對沽壓＊



不光對中國，特朗普還將大砲瞄準了他的老鄰居和盟友，將這場爭端直接擴大至全球範圍。

投資者擔心衝突升級，會影響到經濟增長。內地股市從今年１月創出３５８７﹒０３２的新高後

便一路走弱，已經累挫逾兩成，投資氣氛不樂觀。人民幣也面對沽壓，不斷向下。所以就有更多

目光留意經濟數據表現。

中國近期的數據整體顯示出下行壓力。ＧＤＰ二季度符合預期，同比增長６﹒７％，但較上

一季下跌。面對經濟放緩，外有貿易戰下，政府需要不斷努力刺激內需。零售銷售偏強，好於預

期和前值，但除去季節因素，還是顯示出放緩趨勢，包括汽車消費市場。



＊人行有降準空間＊



工業增加值同比增長６％，不及預期和前值，工業生產放緩。今年１至６月城鎮固定資產投

資同比增長６％，創紀錄新低。尤其是基建投資跌幅擴大，在地方政府債務規範下，料還將受到

約束。上半年房地產開發投資同比增長９﹒７％，增速比１至５月份回落。不過，房價還是上漲

為主，一線城市止跌，二線城市漲幅明顯擴大，三線城市持穩。

在內有下行風險，外有貿易戰的不確定因素下，經濟將繼續面對考驗，貨幣政策或再適度鬆

動，有降準空間，今年內或仍有一兩次的可能，而財政政策需要加碼。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

