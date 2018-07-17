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即市新聞

17/07/2018 16:18

《股金豐采－涂國彬》中美貿易戰添憂，經濟增長受考驗　

　　《股金豐采》自從特朗普在今年３月正式點燃中美貿易戰，市場高度關注。雖然有雙方高層
談判，但效果甚微。特朗普似乎是打定了這場仗，當然，中方也強力反擊，目前雙方在貿易方面
緊張的關係並沒有緩解，而是擔憂加深。
　
＊人民幣面對沽壓＊
　
　　不光對中國，特朗普還將大砲瞄準了他的老鄰居和盟友，將這場爭端直接擴大至全球範圍。
投資者擔心衝突升級，會影響到經濟增長。內地股市從今年１月創出３５８７﹒０３２的新高後
便一路走弱，已經累挫逾兩成，投資氣氛不樂觀。人民幣也面對沽壓，不斷向下。所以就有更多
目光留意經濟數據表現。
　　中國近期的數據整體顯示出下行壓力。ＧＤＰ二季度符合預期，同比增長６﹒７％，但較上
一季下跌。面對經濟放緩，外有貿易戰下，政府需要不斷努力刺激內需。零售銷售偏強，好於預
期和前值，但除去季節因素，還是顯示出放緩趨勢，包括汽車消費市場。
　
＊人行有降準空間＊
　
　　工業增加值同比增長６％，不及預期和前值，工業生產放緩。今年１至６月城鎮固定資產投
資同比增長６％，創紀錄新低。尤其是基建投資跌幅擴大，在地方政府債務規範下，料還將受到
約束。上半年房地產開發投資同比增長９﹒７％，增速比１至５月份回落。不過，房價還是上漲
為主，一線城市止跌，二線城市漲幅明顯擴大，三線城市持穩。
　　在內有下行風險，外有貿易戰的不確定因素下，經濟將繼續面對考驗，貨幣政策或再適度鬆
動，有降準空間，今年內或仍有一兩次的可能，而財政政策需要加碼。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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