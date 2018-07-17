《鍾之日記》基金警告跌市，魚缸繼續下沉



《鍾之日記》７月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美兩國分別就對方的關稅措施向世界貿易組織（ＷＴＯ）提出申訴，兩國貿易摩擦未見好

轉，繼續打擊中港股市。

全球規模最大的投資管理集團貝萊德行政總裁芬克表示，全球貿易緊張局勢日益加劇，可能

會引發大規模跌市，並導致美國經濟增速放緩。如果特朗普政府最終落實對額外２０００億美元

進口中國產品加徵關稅，股市可能會再瀉１０％至１５％，而美國經濟增長將會由明年起開始放

緩，倒逼緊張局勢進一步升級，最終導致貿易戰全面爆發。該行又指，中美貿易衝突轉向更令人

擔憂的情況，對新興市場的附帶傷害可能很大。

面對中美貿易戰升溫，中國各大部委繼續開腔維護。發改委新聞發言人嚴鵬程指，中國有足

夠政策空間應對世界經濟不確定性衝擊，預計下半年中國經濟有望延續總體平穩、穩中向好趨勢

，並實現年初確定的目標，而外交部發言人華春瑩亦反擊美國，指美方不僅將自己國家的利益凌

駕在全球利益之上，更將國內規則凌駕於全球規則之上，世貿組織沒有一個成員國支持美方的單

邊主義行為。



＊祖國股市三連跌＊



貿戰陰霾下，新一輪經濟風險尚不確定，而中國宏觀調控的兩大重要部門卻出現一場罕見的

怒懟，一方是手握貨幣金融政策重拳的人民銀行，另一方是主管公款支出、讓各級體制內單位趨

之若鶩的財政部。人行研究局局長徐忠發表文章，尖銳地批評財政部在執行「積極的財政政策時

」不是真積極，甚至是緊縮的，並坦言當前形勢下財政政策大有可為。而中國財政科學研究院院

長劉尚希認為，把積極的財政政策理解成擴張性的財政政策，有失偏頗，因為現在主要面臨的不

是總量問題，而是結構問題。

滬深股市繼續受壓。滬綜指低開後反覆向下，不足１０分鐘已跌穿２８００點關口，其後跌

幅擴大，午後最低見過２７７４點後支持，跌幅收窄，收市報２７９８﹒１３點，１０天線失而

復得，跌０﹒５７％，連跌三個交易日，深成指跌０﹒３５％，創業板倒升０﹒２９％。人行連

續第二日放水，惟兩市全日成交進一步減３０８６億元人民幣，較上日減少逾５％。



＊中資金融股累大市，騰訊跌跌不休＊



外圍股市走勢不一，道指隔晚升，滬深指走低。港股今早低開８８點報２８４５１後跌勢加

劇，最低見過２８１３７點，最終收挫３５７點或１﹒２５％，報２８１８１，穿十天線（約

２８４１５點），主板成交７８２﹒３９億元增加１１﹒６７％。

騰訊（００７００）近日遭大行連番調低目標價，中金公司報告指出，騰訊第二季度遊戲業

績強差人意，加上未有新遊戲發布，因此將其目標價由５４０元下調至５０２元，維持「買入」

評級。騰訊收報３７５﹒８元，跌１﹒４６％。

金融股拖累大市表現，友邦（０１２９９）跌１％；官媒引述分析預計下半年債轉股項目實

施落地將提速，而銀行仍是債轉股的主力軍，建行（００９３９）跌近２％，工行

（０１３９８）跌１﹒６％；中行（０３９８８）跌１﹒１％。



＊舜宇光學遭沽空機構追擊＊



沽空機構ＧＭＴ Ｒｅｓｅａｒｃｈ發出一條推文，指對舜宇光學（０２３８２）財報的

部分內容表示擔憂，其中更指公司的盈利過高，有機會是現金流在過去５個財政年度做假。據指

一名聲稱是舜宇香港投資者關係團隊的不具名人士向外電指，公司正檢查ＧＭＴ的推文並尋求法

律建議，並稱公司的財報正確無誤。

舜宇光學今早已經應聲低開，其後更愈跌愈多，最終全日挫６﹒８％，收報１４２元，一次

過跌穿十天、二十天、五十天及一百天線，為全日表現最差藍籌；瑞聲（０２０１８）跟隨跌

２﹒１％，收報１０７﹒８元。

其餘手機設備用亦被拖累向下，丘鈦科技（０１４７８）自發盈警後連日急瀉，今日再插水

跌８﹒４％尋底，最終收報４﹒３５元；比亞迪電子（００２８５）跌１﹒４％，鴻騰

（０６０８８）跌２％。



＊樓價愈控愈高，房產稅絕招嚇怕房企＊



國家統計局公布上月７０個大中城市新樓價格指數，路透根據數據測算，指新樓樓價同比升

５％，連漲３３個月，漲幅較上月高出０﹒３個百分點；按月更上漲１％，連漲３９個月，高於

上月的０﹒７％。中國樓市調控不斷升級，但樓價仍然有升無跌，按月升幅更有增速趨勢，中國

家庭槓桿率水平日漸上升。

統計局早前放口風稱將加快推房產稅，消息仍然為房企帶來一股低氣壓，中國恆大

，華潤置地（０１１０９）跌０﹒６％，報２７﹒１元，中海外（００６８８）挫３﹒２％，報

２４﹒４元。

另外，據內媒報道，監管機構要求房企公司債及票據不可互還，抑制企業通過大量短期融資

來紓緩長期債務壓力，避免房企鑽空子增借貸。消息將有助房產行業降槓桿，但對部分房企流動

性壓力料增。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

