《經濟通通訊社１７日專訊》新豐泰（０１７７１）公布，公司以１﹒５５億元人民幣代價
，向碧桂園（０２００７）旗下陝西碧桂園置業出售陝西澤望實業１００％股權。
陝西澤望實業成立於西安，主要為汽車配件銷售批發。新豐泰預料，出售事項將產生未經審
核稅前收益約１﹒４５億元人民幣。
新豐泰將出售所得用作公司業務發展。（ｕｌ）
17/07/2018 08:42
新豐泰（１７７１）１﹒５億售汽車配件公司予碧桂園（２００７）
《經濟通通訊社１７日專訊》新豐泰（０１７７１）公布，公司以１﹒５５億元人民幣代價
，向碧桂園（０２００７）旗下陝西碧桂園置業出售陝西澤望實業１００％股權。
陝西澤望實業成立於西安，主要為汽車配件銷售批發。新豐泰預料，出售事項將產生未經審
核稅前收益約１﹒４５億元人民幣。
新豐泰將出售所得用作公司業務發展。（ｕｌ）
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