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17/07/2018 08:53

【企業盈喜】金隅（０２００９）料中期多賺３０％至４１％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》北京金隅（０２００９）（滬：６０１９９２）發盈喜，預期
截至今年６月３０日止六個月的股東的淨利潤為２４億至２６億元人民幣，按年增加３０％至
４１％。主要受益於水泥市場秩序持續改善、水泥企業及房地產開發企業利潤同比增加所致。　
　
　　該集團中期財務資料將於８月份公布。（ｍｗ）

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