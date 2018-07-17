【企業盈喜】金隅（０２００９）料中期多賺３０％至４１％

《經濟通通訊社１７日專訊》北京金隅（０２００９）（滬：６０１９９２）發盈喜，預期

截至今年６月３０日止六個月的股東的淨利潤為２４億至２６億元人民幣，按年增加３０％至

４１％。主要受益於水泥市場秩序持續改善、水泥企業及房地產開發企業利潤同比增加所致。



該集團中期財務資料將於８月份公布。（ｍｗ）

