《日入而息》舜宇被沽空機構狙擊，港股挫３５７點，成交持續縮

《今天重點》﹡沽空機構表示舜宇（０２３８２）財務數據有造假特徵，涉操縱盈利等

﹡歌禮製藥獲ＧＩＣ入股，每手入場費創紀錄



《即日市況》﹡港股挫３５７點收２８１８１穿十天線，金融油股跌幅顯著



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒６％失二千八，石油股領跌，創板倒升



《美元匯價》﹡歐美息差進一步拉闊，歐元升勢未必能維持；歐元最新報１﹒１７１７╱

２１，日圓最新報１１２﹒４９╱５２



《公司業績》﹡樂亞（０８１９５）年度虧損收窄至２﹒６９億元，今早復牌

﹡沛富基金（０２８２１）每股股息為１﹒８４美元，８月２日派發



《公司資訊》﹡報道鐵塔公司（００７８８）將延至最快下周初招股

﹡Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｅｇｅｎｄ（０８５４７）公開超購２﹒４５倍

﹡光控精技（０３３０２）超購３﹒７倍，一手中籤率８５％

﹡百應租賃（０８５２５）超購逾５倍，中間偏下定價１﹒２８元

﹡第七大道（００７９７）公開招股僅９１％認購，下限定價１﹒５元

﹡中國有贊（０８０８３）增持電商業務附屬Ｑｉｍａ，並引入基金

﹡天元醫療（００５５７）借款人拖欠１３００萬美元

﹡外媒表示小米（０１８１０）與韓國兩大電訊公司合作，正式進軍韓國手機

市場

﹡亞洲電視（００７０７）出售訊匯證券及相關業務，套現１億元

﹡佳兆業（０１６３８）上月合約銷售額近９４億元人民幣，增１４﹒６％

﹡新地（０００１６）原價加推雲匯６６伙，折實平均呎價１﹒８萬元

﹡會德豐（０００２０）Ｓａｖａｎｎａｈ推售５洋房提供最高七成按揭；會

德豐新加坡附屬停牌，分析估計或涉私有化

﹡香港國際建投（００６８７）以每股均價約１﹒７６元回購７８萬股反映信

心

﹡華君國際（００３７７）收購內地商住土地，代價１﹒３５億元人民幣

﹡匯控（００００５）昨日回購近２６０萬股，涉資１８３４萬英鎊

﹡億勝（０１０６１）與俄羅斯Ｍｉｔｏｔｅｃｈ共同開發滴眼液

﹡國泰（００２９３）６月載客量及載貨量分別升４﹒１％及５﹒８％

﹡歌禮製藥獲ＧＩＣ入股，每手入場費創紀錄

﹡新地（０００１６）雷霆稱凱旋第六座暫以服務式住宅出租，與空置稅無關

﹡寶光實業（０００８４）首季營業額按年升８％至３﹒６億，店舖減３３間

﹡新創建（００６５９）向空中巴士及波音購４０架窄體飛機，目錄價值共

３５１億元

﹡億勝生物（０１０６１）獲批眼科手術滴眼液於第四季度推出



《國企紅籌》﹡中興通訊（００７６３）人手短缺難趕工，料８月前無法達至最高產能

﹡王廷科辭任中國太平（００９６６）副總經理

﹡四川成渝（００１０７）６月通行費收入升０﹒３２％

﹡中國神華（０１０８８）６月煤炭銷售量升２﹒１％至３９１０萬噸

﹡交行（０３３２８）郭莽擔任副行長資格獲批

﹡盛洋投資（００１７４）與厚德資本成立合資公司，攜手拓展環球房產業務

﹡天津創業環保（０１０６５）非公開發行Ａ股票批覆到期失效



《神州民企》﹡沽空機構表示舜宇（０２３８２）財務數據有造假特徵，涉操縱盈利等



《中國要聞》﹡統計局表示６月一線城市樓價總體穩定，二三線城市上漲

﹡路透測算指６月７０城樓價環比升１％，連漲３９個月

﹡內地電商平台拼多多擬美國上市，籌資１６﹒３億美元

﹡抖音宣布全球月活躍用戶數突破５億

﹡商務部表示上半年非金融直接投資５７２億美元升１９％；墨西哥對中國焊

接鋼發起反傾銷日落復審調查

﹡農業農村部表示今年豬價處於下降通道，呈低位震盪走勢

﹡劉鶴稱中方願與歐盟一同維護自由貿易及多邊貿易體制

﹡中證報表示下半年債轉股項目實施料提速，集中煤炭等行業

﹡海航旗下烏魯木齊航空與中國商飛簽２０架購機意向書

﹡報道指陳峰不再兼任海航董事局主席，兩新人任董事

﹡雅堂網貸平台資金斷裂無力兌付，董事長楊定平自首

﹡錢方李英豪稱申請虛擬銀行牌照，重視香港本土元素；香港移動支付會出現

翻天覆地變化

﹡國開行表示制定打好防範化解金融風險攻堅戰規劃

﹡發改委表示６月底市場化債轉股簽約金額１﹒７萬億元；上半年審批固定資

產投資項目涉資２６０３億；有足夠政策空間應對世界經濟不確定性衝擊

﹡人行國庫現金管定存１５００億，千億逆回購利率持平；人行官員批「積極

財政政策」不積極，甚至是緊縮

﹡上半年貿易戰對上海進出口影響有限

﹡上海表示建設全球著名體育城市，推進體育產業創新發展

﹡上海上半年ＧＤＰ增６﹒９％，超過全國平均水平

﹡上海互金協會建議監管加速備案政策落地

﹡上海市長表示到政府辦事要像「網購」一樣方便

﹡國資委表示嚴控債務風險，續推動煤炭鋼鐵領域資產整合

﹡外交部表示期望美方用實際行動尊重和遵守世貿組織規則；中方樂見俄美改

善關係，希望雙方擴大合作

﹡上海統計局表示上半年ＣＰＩ走低，利於價格改革

﹡國稅總局表示上半年出台２０餘項稅收優惠政策

﹡長生生物狂犬病疫苗生產記錄造假，上海及海南停用

﹡滴滴與Ｂｏｏｋｉｎｇ達成戰略合作，獲５億美元投資



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１０７７８﹒９９點，兩連跌



《其他消息》﹡李家超稱回歸後首引用社團條例要求終止某一組織運作；李家超強調有２１

日予香港民族黨作申述，其後作決定

﹡泛民對政府或禁民族黨運作感震驚，憂再激化港獨討論

﹡建制派冀政府盡快完成程序禁止香港民族黨運作

﹡律師會彭韻僖稱憲法具最高法律效力，也是基本法依歸

﹡香港民族黨批政府以法律掩飾作打壓

﹡陳浩天稱警方向保安局提出禁止香港民族黨運作

﹡黃蘭發稱港人治港獲憲制保障，修規後建設聲音更響

﹡楊岳橋林朗彥指社團條例過往針對黑社會而非政治團體

﹡陳德霖稱約５０間機構表示有意申請虛擬銀行

﹡申訴專員年報指主動調查、以調解方式處理之個案創新高；完成４７７０宗

投訴，近九成建議獲機構接納落實；房署最多人投訴，選舉事務處懲教署首

上十大

﹡金管局同意專家小組意見，預計明年中成立金融學院

﹡邱騰華稱香港在面對經濟不可預測變化時，會更加開放

﹡公民黨提交施政報告建議，促重建香港價值

﹡匯豐中銀等參與之貿易融資區塊鏈平台進行用戶測試，預計９月上線

﹡深股通額度全日流走４﹒０４億；滬股通全日流走９０００萬

﹡證監會禁止渣打證券前負責人許家興重投業界三年

﹡港大民研指田北辰連續三次獲評為最高分的立法會議員

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