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18/07/2018 12:22

美林基金經理調查：投資者氣氛轉熊，股票配置比重大降

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美銀美林發表７月份基金經理調查報告指，機構投資者持現金
水平跌至４﹒７％，６月份為４﹒８％，仍高於１０年平均。六成基金經理認為，目前最大的尾
門風險為貿易戰，是２０１２年７月份爆發歐盟債務危機以來最大的市場關注點。
　　而看好未來１２個月全球經濟增長加快的基金經理跌至負１１％，按月大跌１２個百分點。
而相信未來１２個月企業盈利有改善的基金經理只有淨９％，按年初大跌５３個百分點。
　　報告指出，最多出現的交易模式為長倉美國及中國的科技股。
　　另外，調查指，環球股票配置跌１４個百分點至淨１９％「增持」，是２０１６年１１月以
來最低。而配置至美股增至９％「增持」，是去年２月以來最高。
　　歐股股票配置出現下跌，為２０１６年１２月以來最低。而新興市場出現兩年以來最大的跌
幅，跌２３個百分點至１％「減持」。
　　美銀美林首席策略師Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｈａｒｔｎｅｔｔ認為，本月投資者氣氛轉熊，受訪
基金經理關注貿易戰可能帶來風險，而股票配置下降，以及企業盈利增長料放慢。（ｊｎ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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