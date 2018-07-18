美林基金經理調查：投資者氣氛轉熊，股票配置比重大降

《經濟通通訊社１８日專訊》美銀美林發表７月份基金經理調查報告指，機構投資者持現金

水平跌至４﹒７％，６月份為４﹒８％，仍高於１０年平均。六成基金經理認為，目前最大的尾

門風險為貿易戰，是２０１２年７月份爆發歐盟債務危機以來最大的市場關注點。

而看好未來１２個月全球經濟增長加快的基金經理跌至負１１％，按月大跌１２個百分點。

而相信未來１２個月企業盈利有改善的基金經理只有淨９％，按年初大跌５３個百分點。

報告指出，最多出現的交易模式為長倉美國及中國的科技股。

另外，調查指，環球股票配置跌１４個百分點至淨１９％「增持」，是２０１６年１１月以

來最低。而配置至美股增至９％「增持」，是去年２月以來最高。

歐股股票配置出現下跌，為２０１６年１２月以來最低。而新興市場出現兩年以來最大的跌

幅，跌２３個百分點至１％「減持」。

美銀美林首席策略師Ｍｉｃｈａｅｌ Ｈａｒｔｎｅｔｔ認為，本月投資者氣氛轉熊，受訪

基金經理關注貿易戰可能帶來風險，而股票配置下降，以及企業盈利增長料放慢。（ｊｎ）



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