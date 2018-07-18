《套期保值－蕭猷華》紐約期油料下試６５美元

《套期保值》油價昨天（１７日）上升，紐約期油升２美仙，收報６８﹒０８；布蘭特期油

升３２美仙，收報７２﹒１６美元。

委內瑞拉有兩個產油設施進行維修，可能影響每日７０萬桶原油加工；市場預期美國原油庫

存本周繼續減少，油價在過去個多星期累計下跌１０％後，出現技術反彈。不過，美國可能出口

戰略儲備石油，俄羅斯、沙特原油下半年供應有機會顯著增加。

筆者認為油價短期走勢疲弱，紐約期油有機會下試６５美元。

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

