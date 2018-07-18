《選股情報》今日（１８日）或有反彈，仍持昨日（１７日）之議。
昨題：「２８５失？」
文：「昨日（１６日）恆指仍守，今日（１７日）怕要失。如周四（１９日）仍未能收復
２８５，後市未可樂觀。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
18/07/2018 09:05
《選股情報－石鏡泉》仍持昨議
《選股情報》今日（１８日）或有反彈，仍持昨日（１７日）之議。
昨題：「２８５失？」
文：「昨日（１６日）恆指仍守，今日（１７日）怕要失。如周四（１９日）仍未能收復
２８５，後市未可樂觀。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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