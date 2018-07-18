小米再破頂，港股半日升８７點糾２８２６８，成交近３９３億元

《經濟通通訊社１８日專訊》美國股市周二（１７日）造好，當中道指連升第４日，因聯儲

局主席鮑威爾對美國經濟發表樂觀評論，道指收高５５點或０﹒２％，至２５１１９點。港股今

早跟隨外圍高開１７０點，報２８３５２點。在騰訊（００７００）造好，加上小米

（０１８１０）顯著反彈下，港股早段一度升２０４點高見２８３８６，但其後升幅曾收窄至

４２點。最終港股半日升８７點或０﹒３１％，報２８２６８點。半日主板成交３９２﹒８８億

元。

國指上升５７點或０﹒５４％，報１０６４９點。滬指升１４點或０﹒５１％，報２８１２

點。



＊小米破頂仍望入港股通，舜宇澄清指控曾反彈半成＊



港滬深三地交所昨就同股不同權公司納港股通達共識，小米（０１８１０）仍有望納入港股

通股份，加上獲行使超額認購權，最多曾升６﹒２２％高見２２﹒２元創新高，午收升

５﹒０２％，報２１﹒９５元，半日成交額２２﹒０７億元，僅次於騰訊（００７００）。騰訊

隨美國科技股造好，半日升０﹒６９％，報３７８﹒４元，成交２２﹒８６億元。

舜宇（０２３８２）就沽空機構ＧＭＴ的指控作澄清，於昨日急跌近７％後，今早一度反彈

半成，其後升幅收窄，半日升１﹒４８％，報１４４﹒１元。瑞聲科技（０２０１８）則被野村

唱淡，調低評級及目標價至１１８元，半日收報１０４﹒４元，跌３﹒１５％，為半日最大跌幅

藍籌股。



＊長汽發盈喜股價急彈逾６％，中燃半日最差國指股＊



長汽（０２３３３）預期中期純利按年增逾５２％，今早最多曾彈高８﹒４１％，半日升６

﹒３１％，報５﹒５６元，突破十天線（５﹒３８９元），為半日最佳國指成分股。同業廣汽（

０２２３８）上升３﹒０１％，報７﹒５４元；吉利（００１７５）升１﹒４９％，現時

２０﹒６元。

燃氣股受壓，中國燃氣（００３８４）下跌２﹒８６％，報３４元，為半日最大跌幅國指成

分股。潤燃（０１１９３）亦跌１﹒６８％，報３５﹒１元。

重磅股方面，騰訊（００７００）上午曾高見３８３元，一度逼近十天線（３８３﹒１元）

，半日升幅收窄，微漲０﹒６９％報３７８﹒４元；友邦（０１２９９）午收升

０﹒０７％，報６８﹒２元；平保（０２３１８）升１﹒３５％，報７１﹒１元；匯控

（００００５）跌０﹒０７％，報７３﹒１元。（ａｌ、ｋｔ）

