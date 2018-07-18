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即市新聞

18/07/2018 14:20

港股午後一度倒跌逾百點，逼近二萬八關，現跌９３點報２８０８７

　　《經濟通通訊社１８日專訊》匯控（００００５）跌幅擴大，加上石油股延續昨日跌勢，港
股一度最多下跌１３０點，低見２８０５０點，逼近二萬八關，現跌幅稍為收窄至９３點，報
２８０８７點。港股中午則收升８７點，報２８２６８點。　
　　國指報１０５５７點，下跌０﹒３２％或３３點。上證綜指報２７９３點１１，下跌
０﹒１８％或５點。
　　匯控現價下跌０﹒４８％，報７２﹒８元，中午收跌０﹒０７％，報７３﹒１元。
「三桶油」續遇沽壓，中石化（００３８６）跌０﹒８５％，報６﹒９９元。中石油
（００８５７）挫１﹒６２％，報５﹒４７元。中海油（００８８３）走低２﹒８７％，報
１２﹒２元。
　　
　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港交所　（００３８８）　２３２﹒４０元　　　上升０﹒１７％
　　騰訊控股（００７００）　３７６﹒６０元　　　上升０﹒２１％
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒７９元　　　無升跌
　　中國移動（００９４１）　　６７﹒９５元　　　下跌０﹒５１％
　　友邦保險（０１２９９）　　６７﹒９０元　　　下跌０﹒３７％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒４６元　　　下跌０﹒５５％
　　中國平安（０２３１８）　　７０﹒２０元　　　上升０﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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