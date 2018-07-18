港股午後一度倒跌逾百點，逼近二萬八關，現跌９３點報２８０８７

《經濟通通訊社１８日專訊》匯控（００００５）跌幅擴大，加上石油股延續昨日跌勢，港

股一度最多下跌１３０點，低見２８０５０點，逼近二萬八關，現跌幅稍為收窄至９３點，報

２８０８７點。港股中午則收升８７點，報２８２６８點。

國指報１０５５７點，下跌０﹒３２％或３３點。上證綜指報２７９３點１１，下跌

０﹒１８％或５點。

匯控現價下跌０﹒４８％，報７２﹒８元，中午收跌０﹒０７％，報７３﹒１元。

「三桶油」續遇沽壓，中石化（００３８６）跌０﹒８５％，報６﹒９９元。中石油

（００８５７）挫１﹒６２％，報５﹒４７元。中海油（００８８３）走低２﹒８７％，報

１２﹒２元。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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港交所 （００３８８） ２３２﹒４０元 上升０﹒１７％

騰訊控股（００７００） ３７６﹒６０元 上升０﹒２１％

建設銀行（００９３９） ６﹒７９元 無升跌

中國移動（００９４１） ６７﹒９５元 下跌０﹒５１％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒９０元 下跌０﹒３７％

工商銀行（０１３９８） ５﹒４６元 下跌０﹒５５％

中國平安（０２３１８） ７０﹒２０元 上升０﹒０７％

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