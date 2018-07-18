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18/07/2018 09:22

騰訊港交所反彈，港股高開１７０點報２８３５２，國指升５６點


　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國股市周二（１７日）造好，當中道指連升第４日，因美國
聯儲局主席鮑威爾對美國經濟發表樂觀評論；而Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ａｌｐｈａｂｅｔ及亞馬遜
股價均創新高，亦帶動納指上漲創新高。
　　道指收高５５點或０﹒２％，至２５１１９點；標普５００指數收升１１點或０﹒４％，至
２８０９點；納指收高４９點或０﹒６％，至７８５５點。
　　恆指夜期收報２８３２２點，升１２８點，高水１４０點。港股ＡＤＲ比例指數上升１８１
點，報２８３６３點。
　　港股高開高開１７０點報２８３５２點。國指升５６點報１０６４７點。
　　騰訊（００７００）隨美國科技股造好，現價上升１﹒２２％，報３８０﹒４元。港交所
（００３８８）現價上升１﹒２９％，報２３５元。
　　潤電（００８３６）獲大摩唱好，目標價由１５﹒４９元升至１７﹒６２元，評級由持有升
至增持，現價上升２﹒７９％，報１４﹒７６元，暫升幅最大藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７３﹒００元　　　下跌０﹒２１％
　　港交所　（００３８８）　　２３５﹒００元　　　上升１﹒２９％
　　騰訊控股（００７００）　　３８０﹒４０元　　　上升１﹒２２％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒８５元　　　上升０﹒８８％
　　中國移動（００９４１）　　　６８﹒９０元　　　上升０﹒８８％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６８﹒７５元　　　上升０﹒８８％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒５１元　　　上升０﹒３６％
　　中國平安（０２３１８）　　　７０﹒７０元　　　上升０﹒７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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