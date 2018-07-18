騰訊港交所反彈，港股高開１７０點報２８３５２，國指升５６點



《經濟通通訊社１８日專訊》美國股市周二（１７日）造好，當中道指連升第４日，因美國

聯儲局主席鮑威爾對美國經濟發表樂觀評論；而Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ａｌｐｈａｂｅｔ及亞馬遜

股價均創新高，亦帶動納指上漲創新高。

道指收高５５點或０﹒２％，至２５１１９點；標普５００指數收升１１點或０﹒４％，至

２８０９點；納指收高４９點或０﹒６％，至７８５５點。

恆指夜期收報２８３２２點，升１２８點，高水１４０點。港股ＡＤＲ比例指數上升１８１

點，報２８３６３點。

港股高開高開１７０點報２８３５２點。國指升５６點報１０６４７點。

騰訊（００７００）隨美國科技股造好，現價上升１﹒２２％，報３８０﹒４元。港交所

（００３８８）現價上升１﹒２９％，報２３５元。

潤電（００８３６）獲大摩唱好，目標價由１５﹒４９元升至１７﹒６２元，評級由持有升

至增持，現價上升２﹒７９％，報１４﹒７６元，暫升幅最大藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７３﹒００元 下跌０﹒２１％

港交所 （００３８８） ２３５﹒００元 上升１﹒２９％

騰訊控股（００７００） ３８０﹒４０元 上升１﹒２２％

建設銀行（００９３９） ６﹒８５元 上升０﹒８８％

中國移動（００９４１） ６８﹒９０元 上升０﹒８８％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒７５元 上升０﹒８８％

工商銀行（０１３９８） ５﹒５１元 上升０﹒３６％

中國平安（０２３１８） ７０﹒７０元 上升０﹒７８％

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