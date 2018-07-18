《盤後部署》港股成交薄弱，續下試２８０００料月初低位見支持

《經濟通通訊社１８日專訊》再有美國官員唱好美國經濟，聯儲局主席鮑威爾表示，經濟正

加速擴張，並重申漸進式加息政策，帶動美股氣氛造好，多隻重磅科技股先後破頂，道指收高

５５點，至２５１１９點；標指收升１１點，至２８０９點；納指收高４９點，至７８５５點，

創歷史新高。

騰訊（００７００）今早跟隨美國科技股向上，競價時段升１﹒２２％，帶動港股高開

１７０點，其後升幅僅最多擴至２０４點，全日最高見２８３８６點。午後人民幣跌勢加劇，雖

內銀股跌幅不算太明顯，但重磅股匯控（００００５）跌幅則擴大，加上石油股延續昨日弱勢，

港股最多倒跌１３６點兼逼近二萬八關，低見２８０４５點，最終全日跌６４點或０﹒２３％，

報２８１１７點。主板成交７６２﹒２４億元減少２﹒５８％。

國指跌１３點或０﹒１３％，報１０５７８點。滬指跌１０點或０﹒３９％，報２７８７點

。



＊人民幣跌勢加劇，拖累中港兩地股市表現＊



昨日鮑威爾言論大幅刺激美元強勢反彈兼一度重上９５關，美匯指數目前延續昨日升勢，現

漲０﹒２１％，報９５﹒１８３。美元急升令人民幣跌勢加劇，在岸人民幣（ＣＮＹ）今早隨即

低開２９０點子，跌穿６﹒７。不過，中港股市今早並沒有受人民幣走弱所拖累，兩市早段亦能

維持升勢，但午後人民幣跌勢加劇，離岸人民幣（ＣＮＨ）低見６﹒７４８３，曼創去年７月

２６日以來最低，滬指隨即轉升為跌，最終更失守二千八關，港股亦因此受拖累。

事實上，市場一直認為貿易戰是中港兩地股市持續走弱的原因，加上中國此前公布的第二季

國內生產總值（ＧＤＰ）增幅有所放緩，連同再早前公布的遜預期的經濟數據，以及國內債務危

機風險醞釀，投資者憂慮中國經濟正處於下行情況。加上貿易戰所帶來的負面影響仍未真實反映

，不少分析指，相關影響會於下半年的經濟數據中反映。

再者，特朗普早前提出的關稅加碼方案有機會最快於今年九月實施，進一步加深投資者對中

國經濟的憂慮，從而導致港股走勢難以逆轉。另外，中美兩國仍未再次就貿易問題展開談判，市

場對兩國能否化解紛爭持悲觀態度。



＊成交連續１１日不足千億，港股反彈力弱＊



美股開始進入第二季業績，至今大部分企業所交出的成績表均優於預期，但隨著港股趨向與

Ａ股同步，美股的利好因素逐漸難以推動港股向上，故投資者亦不宜過分寄望美股因素。另外，

中港兩地股市近日成交同時出現萎縮跡象，港股連續三日成交不超過８００億元，亦連續１１日

不足千億元，北水亦連續四日錄得淨流出，反映後市缺乏利好因素下，投資者欠缺入市意慾，港

股反彈動力不足。大摩最新報告顯示，自過去兩個月，新興市場基金累積外流１７５億美元，預

期在人民幣走弱及貿易戰等因素持續困擾下，料港股成交繼續淡靜。

走勢方面，港股日內一度低見２８０４５點，再次逼近二萬八關，料後市仍會再次下試該水

平，下一步支持位為月初低位２７８３０點，２９０００點料見阻力。（ｔｔ）

