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即市新聞

18/07/2018 16:53

《盤後部署》港股成交薄弱，續下試２８０００料月初低位見支持

　　《經濟通通訊社１８日專訊》再有美國官員唱好美國經濟，聯儲局主席鮑威爾表示，經濟正
加速擴張，並重申漸進式加息政策，帶動美股氣氛造好，多隻重磅科技股先後破頂，道指收高
５５點，至２５１１９點；標指收升１１點，至２８０９點；納指收高４９點，至７８５５點，
創歷史新高。
　　騰訊（００７００）今早跟隨美國科技股向上，競價時段升１﹒２２％，帶動港股高開
１７０點，其後升幅僅最多擴至２０４點，全日最高見２８３８６點。午後人民幣跌勢加劇，雖
內銀股跌幅不算太明顯，但重磅股匯控（００００５）跌幅則擴大，加上石油股延續昨日弱勢，
港股最多倒跌１３６點兼逼近二萬八關，低見２８０４５點，最終全日跌６４點或０﹒２３％，
報２８１１７點。主板成交７６２﹒２４億元減少２﹒５８％。
　　國指跌１３點或０﹒１３％，報１０５７８點。滬指跌１０點或０﹒３９％，報２７８７點


＊人民幣跌勢加劇，拖累中港兩地股市表現＊

　　昨日鮑威爾言論大幅刺激美元強勢反彈兼一度重上９５關，美匯指數目前延續昨日升勢，現
漲０﹒２１％，報９５﹒１８３。美元急升令人民幣跌勢加劇，在岸人民幣（ＣＮＹ）今早隨即
低開２９０點子，跌穿６﹒７。不過，中港股市今早並沒有受人民幣走弱所拖累，兩市早段亦能
維持升勢，但午後人民幣跌勢加劇，離岸人民幣（ＣＮＨ）低見６﹒７４８３，曼創去年７月
２６日以來最低，滬指隨即轉升為跌，最終更失守二千八關，港股亦因此受拖累。
　　事實上，市場一直認為貿易戰是中港兩地股市持續走弱的原因，加上中國此前公布的第二季
國內生產總值（ＧＤＰ）增幅有所放緩，連同再早前公布的遜預期的經濟數據，以及國內債務危
機風險醞釀，投資者憂慮中國經濟正處於下行情況。加上貿易戰所帶來的負面影響仍未真實反映
，不少分析指，相關影響會於下半年的經濟數據中反映。
　　再者，特朗普早前提出的關稅加碼方案有機會最快於今年九月實施，進一步加深投資者對中
國經濟的憂慮，從而導致港股走勢難以逆轉。另外，中美兩國仍未再次就貿易問題展開談判，市
場對兩國能否化解紛爭持悲觀態度。

＊成交連續１１日不足千億，港股反彈力弱＊

　　美股開始進入第二季業績，至今大部分企業所交出的成績表均優於預期，但隨著港股趨向與
Ａ股同步，美股的利好因素逐漸難以推動港股向上，故投資者亦不宜過分寄望美股因素。另外，
中港兩地股市近日成交同時出現萎縮跡象，港股連續三日成交不超過８００億元，亦連續１１日
不足千億元，北水亦連續四日錄得淨流出，反映後市缺乏利好因素下，投資者欠缺入市意慾，港
股反彈動力不足。大摩最新報告顯示，自過去兩個月，新興市場基金累積外流１７５億美元，預
期在人民幣走弱及貿易戰等因素持續困擾下，料港股成交繼續淡靜。
　　走勢方面，港股日內一度低見２８０４５點，再次逼近二萬八關，料後市仍會再次下試該水
平，下一步支持位為月初低位２７８３０點，２９０００點料見阻力。（ｔｔ）

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