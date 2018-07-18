《經濟通通訊社１８日專訊》高盛第二季盈利大增４４％至２３﹒５億美元，每股盈利為５
﹒９８美元，優於市場預期，因投行及固定收益交易業務表現強勁。
季內高盛收入增長１９％至９４億美元，投行業務及固定收益交易業務收入大增１８％及
４５％，不過股票業務收入僅按年持平。
同時高盛宣布總裁兼營運總監所羅門（Ｄａｖｉｄ Ｓｏｌｏｍｏｎ）將於１０月１日起取
代即將離職的行政總裁布蘭克費恩。
所羅門承諾通過發展新成立的零售銀行業務、進一縮減資產管理等業務並改革交易處理方式
，將年度收入提高５０億美元。（ｍｎ）
18/07/2018 08:20
《外企業績》高盛第二季多賺４４％勝預期，行政總裁１０月離職
《經濟通通訊社１８日專訊》高盛第二季盈利大增４４％至２３﹒５億美元，每股盈利為５
﹒９８美元，優於市場預期，因投行及固定收益交易業務表現強勁。
季內高盛收入增長１９％至９４億美元，投行業務及固定收益交易業務收入大增１８％及
４５％，不過股票業務收入僅按年持平。
同時高盛宣布總裁兼營運總監所羅門（Ｄａｖｉｄ Ｓｏｌｏｍｏｎ）將於１０月１日起取
代即將離職的行政總裁布蘭克費恩。
所羅門承諾通過發展新成立的零售銀行業務、進一縮減資產管理等業務並改革交易處理方式
，將年度收入提高５０億美元。（ｍｎ）
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