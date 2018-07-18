《外企業績》高盛第二季多賺４４％勝預期，行政總裁１０月離職

《經濟通通訊社１８日專訊》高盛第二季盈利大增４４％至２３﹒５億美元，每股盈利為５

﹒９８美元，優於市場預期，因投行及固定收益交易業務表現強勁。

季內高盛收入增長１９％至９４億美元，投行業務及固定收益交易業務收入大增１８％及

４５％，不過股票業務收入僅按年持平。

同時高盛宣布總裁兼營運總監所羅門（Ｄａｖｉｄ Ｓｏｌｏｍｏｎ）將於１０月１日起取

代即將離職的行政總裁布蘭克費恩。

所羅門承諾通過發展新成立的零售銀行業務、進一縮減資產管理等業務並改革交易處理方式

，將年度收入提高５０億美元。（ｍｎ）

