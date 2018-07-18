《經濟通通訊社１８日專訊》強生（Ｊｏｈｎｓｏｎ ＆ Ｊｏｈｎｓｏｎ）第二季盈利增
長３％至３９﹒５億美元，扣除特殊項目後每股盈利為２﹒１美元，高於市場預期。收入則增長
１０﹒６％至２０８﹒３億美元，同樣勝預期，因藥品收入急增２０％。
但強生將全年收入預測從８１０億至８１８億美元下調至８０５億至８１３億美元，稱因美
元走強。
此前美國密蘇里州法庭裁定強生的產品導致原告人罹患癌症並判賠償４６﹒９億美元，強生
表示相信有多項理由推翻陪審團的裁決，預計最終會上訴得值。（ｍｎ）
18/07/2018 08:30
《外企業績》強生第二季多賺３％勝預期，惟下調全年收入預測
《經濟通通訊社１８日專訊》強生（Ｊｏｈｎｓｏｎ ＆ Ｊｏｈｎｓｏｎ）第二季盈利增
長３％至３９﹒５億美元，扣除特殊項目後每股盈利為２﹒１美元，高於市場預期。收入則增長
１０﹒６％至２０８﹒３億美元，同樣勝預期，因藥品收入急增２０％。
但強生將全年收入預測從８１０億至８１８億美元下調至８０５億至８１３億美元，稱因美
元走強。
此前美國密蘇里州法庭裁定強生的產品導致原告人罹患癌症並判賠償４６﹒９億美元，強生
表示相信有多項理由推翻陪審團的裁決，預計最終會上訴得值。（ｍｎ）
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