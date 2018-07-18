  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/07/2018 17:31

《台股攻略－馮偉明》受蘋概股帶動，台股今日升６３點

　　《台股攻略》台股今日開高走高，升６３﹒４７點，收１０８４２﹒４６點，成交金額為新
台幣１６２５﹒４３億元。
　　台積電法說會前造好，鴻海集團亦率領蘋果供應鏈相關股份造好，加上金融及傳產權值股同
步上揚，台股今日收市企穩１０８００點樓上。台積電及鴻海今日分別升０﹒６８％及
１﹒４５％，大立光開高震盪，微升０﹒５％，收新台幣５０２０元。國巨開高收低，再度失守
９００元大關，收新台幣８６０元，跌４﹒８７％。蘋概股方面，受惠新筆電ＭａｃＢｏｏｋ
Ｐｒｏ於本周正式開賣，台灣供應鏈普遍行情升溫，其中可成開高走高，ＴＰＫ－ＫＹ亦表現強
勢，升幅達８﹒９９％。受惠蘋果ｉＰｈｏｎｅ訂單利多，以及後續有三星旗艦機模組逾八成訂
單，ＧＩＳ－ＫＹ今日升４﹒６２％，以新台幣２０４元作收。此外，國泰金及新光金等大型金
控亦向上；統一則率食品股續揚。
　　台股暫消化美中貿易戰的利淡消息，現階段投資者可留意進入第３季傳統旺季的電子股；蘋
果即將推出新機，投資者亦可多留意蘋概股。明日台積電將舉行法說會，預期亦將是市場的關注
指標。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道18/07/2018
新產品接力領跑 達利食品苦盡「金」來
生財有道18/07/2018
政策放行 神威藥業發威
FOCUS18/07/2018
【FOCUS】鮑威爾續鷹 人幣棄守6.7 VS 獅子銀行攬儲
專訪18/07/2018
【專訪】梁安琪：「上葡京」博彩元素只佔5% 不接近輕軌有瑕疵
剖析天下18/07/2018
股份回購 百利無害？
剖析天下18/07/2018
英國達成「軟脫歐」共識
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN