《台股攻略－馮偉明》受蘋概股帶動，台股今日升６３點

《台股攻略》台股今日開高走高，升６３﹒４７點，收１０８４２﹒４６點，成交金額為新

台幣１６２５﹒４３億元。

台積電法說會前造好，鴻海集團亦率領蘋果供應鏈相關股份造好，加上金融及傳產權值股同

步上揚，台股今日收市企穩１０８００點樓上。台積電及鴻海今日分別升０﹒６８％及

１﹒４５％，大立光開高震盪，微升０﹒５％，收新台幣５０２０元。國巨開高收低，再度失守

９００元大關，收新台幣８６０元，跌４﹒８７％。蘋概股方面，受惠新筆電ＭａｃＢｏｏｋ

Ｐｒｏ於本周正式開賣，台灣供應鏈普遍行情升溫，其中可成開高走高，ＴＰＫ－ＫＹ亦表現強

勢，升幅達８﹒９９％。受惠蘋果ｉＰｈｏｎｅ訂單利多，以及後續有三星旗艦機模組逾八成訂

單，ＧＩＳ－ＫＹ今日升４﹒６２％，以新台幣２０４元作收。此外，國泰金及新光金等大型金

控亦向上；統一則率食品股續揚。

台股暫消化美中貿易戰的利淡消息，現階段投資者可留意進入第３季傳統旺季的電子股；蘋

果即將推出新機，投資者亦可多留意蘋概股。明日台積電將舉行法說會，預期亦將是市場的關注

指標。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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