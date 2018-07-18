《談國論企－黎偉成》特朗普奸商擬挖中國牆腳

《談國論企》特朗普與俄羅斯總統普京於２０１８年７月１６日在芬蘭首都赫爾辛基的會晤

，並未達成任何實質成果，是完全可以預期之事。此因普京在政治上的成熟和俄、美仍會在相當

多方面存在分歧和矛盾，故特朗普維持奸商本色地擬挖中國傳統盟友牆腳歪念，難以得逞，但中

國得更認真留意、評估特朗普處處圍堵、針對、攻擊劣行，和對此人所作所為狠狠痛擊。中美關

係在特朗普胡作非為底下暫難寄以良性願望也。



＊中國聯俄強化各國關係化解特朗普政治圍堵＊



連同６月１２日與朝鮮領導人金正恩於新加坡的峰會，特朗普在略逾一個月又與俄羅斯總統

普京在芬蘭舉行正式會晤，都是中國傳統上鄰邦盟友，予我之感覺是特朗普很希望力挖中國固有

的牆腳，和力圖「動搖」中國的政治和外交的基礎，是為在經濟、科技、投資等方面對華的全面

狙擊的最新舉措，當然難遂歪願，此論可見之於多個方面：

需要高度指出者，為（甲）以特朗普從來就是「奸商」的劣性、惡格觀之，此人如斯緊密地

與俄羅斯及朝鮮兩國領導人會面，顯然是有意以「挖牆腳」的劣法，以破壞其「對手」或是「攻

擊對象」即中國的對外重大政治基石，然後進一步「對付」中國，和最後又作「回馬槍」的回過

頭來打擊曾經幫他的俄與朝「好朋友」。

（乙）特朗普與普京之會，在規格和層次是大大下降，特別是（１）這只是屬於「正式會晤

」，而非與金正恩之「峰會」，和（２）在與普京正式會晤之後，並無達致任何正式的實質成果

，雙方在會後發表較為中聽的說話而已，由是可以推論二人還是存在相當多的政治甚至經濟等多

方面的鴻溝，故首次的面對面會晤，乃「摸底」之作。

此點說明普京在政治上的高度成熟，和引「特金會」前前後後之事態變異為鑑。

相信（丙）特朗普很快便對與普京之會一如「特金會」般感到「失望」，此因（Ｉ）中俄從

來就在政治、經濟、軍事上有十分緊密和友好關係，故中國國家主席習近平將於７月２３日至２

５日出席在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人第１０次會晤中，肯定會與普京進行再一次的

十分友好的會談，顯示兩個社會主義國家緊緊地團結在一起。

同樣重要者，為（ＩＩ）習近平更於７月１９日至２４日對阿聯酋、塞內加爾、盧旺達、南

非等四國進行國家訪問，在回程時亦過境毛里求斯並進行友好訪問。

凡此，都在相當程度狠狠打擊特朗普擬在政治、外交上擬「打擊」、「圍堵」和「孤立」中

國，估計（丁）此人的反應，肯定會是不再在與普京會晤後所言之「兩國必須尋求合作以追求共

同利益」，亦不會再「打趣」地「把普京視為競爭對手，是一種讚美」，和會惡言指向。此因金

正恩於「特金會」後，便迅即赴華，強烈顯示中朝的特殊友好關係，特朗普突於２０１８年６月

２２日向美國國會發出的總統聲明，授權繼續對朝鮮實經濟制裁，雖表「朝鮮對美國仍具有重大

威脅」，以表其「極之不滿」，是為前科。



＊優惠美企赴華投資反挖特朗普牆腳和用國貨＊



由是中國應對和反制特朗普之處處針對、打擊、圍堵劣策、劣行，該可形成一套相當全面的

政策與策略：（一）聯俄、朝等傳統盟友，團結同樣受特朗普「單邊主義」和「寡頭主義」禍害

的歐盟、加拿大等國家，以及第三世界國家，便特朗普不能繼續以「逐個擊破」的做法，打擊特

別是以中國為主的世界各國，掠奪以「美國優先」為口號的暴利暴益，還世界一個原有的良性、

有效的政治、經濟秩序。

（二）對特朗普在貿易、科技、投資等多個經濟層面的打擊，不僅採取後發式的反制和還擊

，還要以強制「強」，重拳還擊，既對美方胡亂加徵關稅還以顏色，又降低對美資企業在華投資

的稅項和增加優惠，反挖特朗普之牆腳。

（三）容許中國的民間發起用國貨，暫棄用美國貨，和要確保國貨的素質，使中國製造買得

放心、用得安全！

甚至（四）對特朗普不要再客氣，該提其不正，罵其不是。（寫於加拿大多倫多）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

