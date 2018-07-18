《外匯達仁－盧楚仁》鮑威爾未免過分樂觀

《外匯達仁》聯儲局主席鮑威爾昨晚（１７日）首次出席參議院金融委員會的聽證會，席間

表示對經濟前景感到樂觀並會繼續漸進加息。但另一方面，在貿易戰的議題上只輕輕帶過及作出

淡化處理，當中他亦沒有什麼實質支持下說對經濟表示樂觀。所以，鮑威爾在沒有實質理據支持

下，但又無視貿易戰所帶來的風險而唱好經濟前景及漸進加息，確實令人難以信服。



特朗普發動大規模貿易戰，很大機會重創環球經濟，就連農產品、基本金屬、貴金屬甚至原

油最近皆全線回落，令相關板塊股份亦全線受壓。而商品價格全面受壓，亦會令下半年的通脹放

緩。若通脹壓力降溫的話，聯儲局亦無需要增加加息次數。上半年美國的生產物價指數上升，很

大程度上是受油價上升所帶動，但美國財長努欽前日公開表示，１１月制裁伊朗之前，受到牽連

的公司可以向美國申請豁免，再加上沙地表示沙地阿美亦很大機會無限期擱置上市，再加上貿易

戰的拖累，估計下半年油價會反覆向下居多。



所以貿易戰很大機會會窒礙美國經濟發展，而商品價格大幅回落亦會令通脹大幅放緩。所以

，聽完鮑威爾的作供，在相比較之下，他和前幾任的聯儲局局長便立分高下。在另一個層面來分

析，白宮首席經濟顧問庫德洛早前亦公開干預，要求聯儲局減慢加息步伐，大家都應該估到背後

很大機會是特朗普所指示，如果鮑威爾無視白宮的「溫馨提示」，我相信他在餘下的任期應該

「無運行」。但只不過他發表言論後，再加上中歐峰會後沒有發表聯合抗美的聲明，令美元亦借

勢有所反彈。而投資者亦會注視他今晚在眾議院發表的相關言論，看可有否出現調整？



另一個金融市場亦開始關注的，是特朗普正醞釀推出第二階段全新減稅方案。昨日他和眾議

院稅務委員會主席布蘭迪開會，討論將規模達１１０００億美元的薪俸稅和家庭稅，由原本

２０２５年到期改為永久實施。但另一方面，他們表示永久減稅帶來的開支，不會在其他地方提

升收入來填補，並暗示政府財赤及國債因而會進一步擴大。所以貿易戰對美國經濟帶來的傷害，

商品價格大幅回落令通脹大幅放緩，及特朗普醞釀推出的全新減稅方案，令美國政府財赤擴大，

這些都是對美元後市極為不利的重量級因素。故儘管美元短期內仍有少量上升空間，但長遠來說

，我仍相信美元繼續維持弱勢。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

