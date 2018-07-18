《午市前瞻》港股處於上落格局，料２８０００至２８６００波動

《經濟通通訊社１８日專訊》美國股市周二（１７日）造好，當中道指連升第４日，因聯儲

局主席鮑威爾對美國經濟發表樂觀評論，道指收高５５點或０﹒２％，至２５１１９點。港股今

早跟隨外圍高開１７０點，報２８３５２點。在騰訊（００７００）造好，加上小米

（０１８１０）顯著反彈下，港股早段一度升２０４點高見２８３８６，但其後升幅曾收窄至

４２點。最終港股半日升８７點或０﹒３１％，報２８２６８點。半日主板成交３９２﹒８８億

元。

國指上升５７點或０﹒５４％，報１０６４９點。滬指升１４點或０﹒５１％，報２８１２

點。



＊小米破頂仍望入港股通，舜宇澄清指控曾反彈半成＊



港滬深三地交所昨就同股不同權公司納港股通達共識，小米（０１８１０）仍有望納入港股

通股份，加上獲行使超額認購權，最多曾升６﹒２２％高見２２﹒２元創新高，午收升

５﹒０２％，報２１﹒９５元，半日成交額２２﹒０７億元，僅次於騰訊（００７００）。騰訊

隨美國科技股造好，半日升０﹒６９％，報３７８﹒４元，成交２２﹒８６億元。

舜宇（０２３８２）就沽空機構ＧＭＴ的指控作澄清，於昨日急跌近７％後，今早一度反彈

半成，其後升幅收窄，半日升１﹒４８％，報１４４﹒１元。瑞聲科技（０２０１８）則被野村

唱淡，調低評級及目標價至１１８元，半日收報１０４﹒４元，跌３﹒１５％，為半日最大跌幅

藍籌股。



＊長汽發盈喜股價急彈逾６％，中燃半日最差國指股＊



長汽（０２３３３）預期中期純利按年增逾５２％，今早最多曾彈高８﹒４１％，半日升６

﹒３１％，報５﹒５６元，突破十天線（５﹒３８９元），為半日最佳國指成分股。同業廣汽（

０２２３８）上升３﹒０１％，報７﹒５４元；吉利（００１７５）升１﹒４９％，現時

２０﹒６元。

燃氣股受壓，中國燃氣（００３８４）下跌２﹒８６％，報３４元，為半日最大跌幅國指成

分股。潤燃（０１１９３）亦跌１﹒６８％，報３５﹒１元。

重磅股方面，騰訊（００７００）上午曾高見３８３元，一度逼近十天線（３８３﹒１元）

，半日升幅收窄，微漲０﹒６９％報３７８﹒４元；友邦（０１２９９）午收升

０﹒０７％，報６８﹒２元；平保（０２３１８）升１﹒３５％，報７１﹒１元；匯控

（００００５）跌０﹒０７％，報７３﹒１元。



＊張智威：長城汽車、吉利可以撈貨，比亞迪勿沾手＊



信誠證券聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，大市目前正處於上落格局，主要受到特

朗普發起的貿易戰所影響。市場目前已消化部分負面消息，如無特別新消息出台，大市料

２８０００點有支持，上線阻力料在２０天線，即約２８６００點關口。

個別板塊方面，汽車股見有資金追捧，長汽受盈喜刺激曾一度衝高逾８％。張智威認為，長

汽從去年年尾約１０元高位逐級下跌，股價較年初蒸發一半，加上盈喜效應，股息率亦算吸引，

認為現時屬撈低機會。

另外，他亦推介吉利汽車（００１７５），因吉利旗下沒有中外合資車廠，因此未受國策開

放外資的影響而攤薄盈利，如跌穿２０元關口可嘗試撈貨，目標價看２１﹒８元；但比亞迪

（０１２１１）的電動車市場競爭較大，而且股價連番下試低位，目前不宜沾手。

（ｕｌ、ａｌ、ｋｔ）

