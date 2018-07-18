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即市新聞

18/07/2018 15:43

《美元走勢－羅明立》英國８月加息機會降，利淡英鎊走勢

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１３﹒１４　　　１１２﹒８８　　　１１３﹒０８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６６５　　　１﹒１６２５　　　１﹒１６３２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１１７　　　１﹒３０８０　　　１﹒３１００
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００２９　　　０﹒９９９９　　　１﹒００２７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９３　　　７﹒８４７０　　　７﹒８４９０

　　《美元走勢》美國６月工業產出按月增長０﹒６％，符合預期；同期，產能利用率為７８％
，略低於預期的７８﹒３％。另外，美國６月製造業產出按月上升０﹒８％，高於預期的
０﹒７％。美聯儲主席鮑威爾對美國經濟的評估樂觀，並表示貨幣收緊計劃不受目前美國引發的
貿易衝突影響，維持加息步伐是合理做法，言論未有轉鴿刺激短線美元向上。美匯指數又準備衝
擊９５﹒５０的阻力，關鍵仍然是能否出現突破，突破的話應先上試９６﹒５０。
　　英國６月失業率維持於２﹒５％，同期失業金申請數目按月增加７８００人次。英國５月三
個月ＩＬＯ失業率亦維持４﹒２％，符合預期；同期，包括紅利的平均工資按年上升２﹒５％，
雖然符合預期，不過增長速度放緩至六個月以來的低位，降低英國８月加息的機會，利淡英鎊走
勢。
　　英鎊短線回落，重要支持位於１﹒３０００，美聯儲局年內再加息二次的機會甚高，反之英
倫銀行受脫歐及經濟放緩影響，未來加息的空間有限，利淡英鎊走勢。　　　　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６８０　　　１﹒１５６０　　　１﹒１７２０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３１４０　　　１﹒３０２０　　　１﹒３１８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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