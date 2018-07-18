《美元走勢－羅明立》英國８月加息機會降，利淡英鎊走勢

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１３﹒１４ １１２﹒８８ １１３﹒０８

歐元╱美元 １﹒１６６５ １﹒１６２５ １﹒１６３２

英鎊╱美元 １﹒３１１７ １﹒３０８０ １﹒３１００

美元╱瑞郎 １﹒００２９ ０﹒９９９９ １﹒００２７

美元╱港元 ７﹒８４９３ ７﹒８４７０ ７﹒８４９０



《美元走勢》美國６月工業產出按月增長０﹒６％，符合預期；同期，產能利用率為７８％

，略低於預期的７８﹒３％。另外，美國６月製造業產出按月上升０﹒８％，高於預期的

０﹒７％。美聯儲主席鮑威爾對美國經濟的評估樂觀，並表示貨幣收緊計劃不受目前美國引發的

貿易衝突影響，維持加息步伐是合理做法，言論未有轉鴿刺激短線美元向上。美匯指數又準備衝

擊９５﹒５０的阻力，關鍵仍然是能否出現突破，突破的話應先上試９６﹒５０。

英國６月失業率維持於２﹒５％，同期失業金申請數目按月增加７８００人次。英國５月三

個月ＩＬＯ失業率亦維持４﹒２％，符合預期；同期，包括紅利的平均工資按年上升２﹒５％，

雖然符合預期，不過增長速度放緩至六個月以來的低位，降低英國８月加息的機會，利淡英鎊走

勢。

英鎊短線回落，重要支持位於１﹒３０００，美聯儲局年內再加息二次的機會甚高，反之英

倫銀行受脫歐及經濟放緩影響，未來加息的空間有限，利淡英鎊走勢。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６８０ １﹒１５６０ １﹒１７２０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３１４０ １﹒３０２０ １﹒３１８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

