新經濟概念新股繼續活躍，市值逾千億元的內地補習社集團新東方（美：ＥＤＵ）分拆旗下
網上教育業務「新東方在線」在港上市。據公司最新上載的初股招股文件，騰訊（００７００）
為公司第二大股東，持股１３﹒５％。《香港經濟日報》
18/07/2018 08:25
【新股上市】新東方在線擬港上市，騰訊持股１３﹒５％
新經濟概念新股繼續活躍，市值逾千億元的內地補習社集團新東方（美：ＥＤＵ）分拆旗下
網上教育業務「新東方在線」在港上市。據公司最新上載的初股招股文件，騰訊（００７００）
為公司第二大股東，持股１３﹒５％。《香港經濟日報》
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