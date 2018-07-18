【年金時代】金管局提醒巿民香港年金計劃明天起接受認購意向登記

《經濟通通訊社１８日專訊》金管局公布，香港按揭證券公司旗下香港年金公司所推出的「

香港年金計劃」，明天起接受６５歲或以上香港永久性居民登記認購意向。

登記期為明天（７月１９日）至８月８日，申請人可在任何一間代理銀行的指定分行，領取

或提交「認購意向表格」，亦可於香港年金公司網站（ｗｗｗ﹒ｈｋｍｃａ﹒ｈｋ）以網上形式

登記認購意向。

申請人在認購意向登記時無需繳付保費，他們只需在「認購意向表格」上填寫基本個人資料

、認購意向金額和選擇三間意向代理銀行以協助下一階段辦理投保手續。（ｃｌ）

