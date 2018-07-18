《再戰明天》聯儲局公布褐皮書，ｅＢａｙ和ＩＢＭ派業績

《經濟通通訊社１８日專訊》明晨，聯儲局公布經濟褐皮書；澳洲和本港公布６月失業率。



＊聯儲局公布經濟褐皮書，ｅＢａｙ和ＩＢＭ派業績＊



美股收市後公布業績的大企業有：ｅＢａｙ、美國商業機器（ＩＢＭ）和美國運通等。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：００ａｍ，美聯儲公布經濟褐皮書。

明日，俄羅斯能源部長諾瓦克訪華，並會晤中國官員討論能源合作。

應阿拉伯聯合酋長國總統哈利法、塞內加爾共和國總統薩勒、盧旺達共和國總統卡加梅、南

非共和國總統拉馬福薩邀請，中國國家主席習近平將於７月１９日至２４日對上述四國進行國事

訪問。

歐洲央行執委科爾參加２０國集團（Ｇ２０）財長及央行總裁副手會議（至７月２０日）。



＊澳洲和本港公布６月失業率＊



在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布６月貿易收支，料由５８０５億日圓赤字逆轉為

５３１２日圓盈餘；進口年率料由１４％降至５﹒３％；出口年率料由８１％降至７％。

９：３０ａｍ，澳洲公布６月失業率，料維持於５﹒４％；就業人口變動料由１﹒２萬升上

１﹒７萬。）

４：３０ｐｍ，香港公布６月失業率（經季節調整），料維持於２﹒８％。



＊齊魯高速首日掛牌＊



在本港，明日，齊魯高速（０１５７６）首日掛牌。此外，歌禮製藥開ＩＰＯ記者會。合富

輝煌（００７３３）開股東特別大會。

標普智匯舉行亞太區研討會。（ｈｏ）

