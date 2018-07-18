  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/07/2018 19:32

《再戰明天》聯儲局公布褐皮書，ｅＢａｙ和ＩＢＭ派業績

　　《經濟通通訊社１８日專訊》明晨，聯儲局公布經濟褐皮書；澳洲和本港公布６月失業率。

＊聯儲局公布經濟褐皮書，ｅＢａｙ和ＩＢＭ派業績＊

　　美股收市後公布業績的大企業有：ｅＢａｙ、美國商業機器（ＩＢＭ）和美國運通等。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：００ａｍ，美聯儲公布經濟褐皮書。
　　明日，俄羅斯能源部長諾瓦克訪華，並會晤中國官員討論能源合作。
　　應阿拉伯聯合酋長國總統哈利法、塞內加爾共和國總統薩勒、盧旺達共和國總統卡加梅、南
非共和國總統拉馬福薩邀請，中國國家主席習近平將於７月１９日至２４日對上述四國進行國事
訪問。
　　歐洲央行執委科爾參加２０國集團（Ｇ２０）財長及央行總裁副手會議（至７月２０日）。

＊澳洲和本港公布６月失業率＊

　　在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布６月貿易收支，料由５８０５億日圓赤字逆轉為
５３１２日圓盈餘；進口年率料由１４％降至５﹒３％；出口年率料由８１％降至７％。
　　９：３０ａｍ，澳洲公布６月失業率，料維持於５﹒４％；就業人口變動料由１﹒２萬升上
１﹒７萬。）　　
　　４：３０ｐｍ，香港公布６月失業率（經季節調整），料維持於２﹒８％。

＊齊魯高速首日掛牌＊

　　在本港，明日，齊魯高速（０１５７６）首日掛牌。此外，歌禮製藥開ＩＰＯ記者會。合富
輝煌（００７３３）開股東特別大會。
　　標普智匯舉行亞太區研討會。（ｈｏ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道18/07/2018
新產品接力領跑 達利食品苦盡「金」來
生財有道18/07/2018
政策放行 神威藥業發威
FOCUS18/07/2018
【FOCUS】鮑威爾續鷹 人幣棄守6.7 VS 獅子銀行攬儲
專訪18/07/2018
【專訪】梁安琪：「上葡京」博彩元素只佔5% 不接近輕軌有瑕疵
剖析天下18/07/2018
股份回購 百利無害？
剖析天下18/07/2018
英國達成「軟脫歐」共識
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN