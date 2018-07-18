《基金之道－龐寶林》次季基金表現回顧

《基金之道》儘管貿易戰不斷衝擊環球市場，今年第二季度仍有不少地區及板塊表現出色，

成熟市場表現普遍優於新興市場。如附圖地區排名中，英國及澳洲股票基金分別錄得８﹒６１％

及７﹒７８％的平均回報，主要受惠於次季英鎊及澳幣走弱帶動的出口股份向好，其中澳洲金融

股亦表現突出，但英國退歐風雲則令該市場下半年走勢不太明朗。美國中小型及大型股票基金分

別錄得５﹒４７％及４﹒６７％的平均回報，歐洲中小型及大型股票基金分別錄得３﹒５７％及

３﹒３８％的平均回報；亞洲市場則全軍覆沒，多數中國及香港基金未獲得正回報，平均回報僅

－４﹒５％及－２﹒８１％，去年表現較佳的日本、南韓及印度基金也相應下跌。次季美匯意外

走強是壓制東協及拉美等新興市場走弱的主要原因。對弱勢貨幣走勢的擔憂觸發投資者蜂擁離場

，新興市場股債基金創２０１６年底以來的最大資金流出。儘管一些新興市場國家的基本面因素

並未轉差，中長期仍具估值潛力，但下半年還需視乎美元及成熟市場走勢。

板塊方面，第二季度表現最佳的是能源類別基金，平均回報１０﹒５３％，油股因首季盈利

按年增幅超１００％而在次季表現突出，油價亦在四年高位震蕩，ＯＰＥＣ增產目標不及預期帶

動油價反彈，加上美國對伊朗制裁趨嚴，油股及東歐股票基金表現優秀。次季排名第二的是健康

護理板塊，平均回報５﹒４９％，美國藥廠Ｂｉｏｇｅｎ公布阿爾茲海默癥藥物試驗的階段性成

功，帶動不少醫藥股漲幅超２０％，生物科技板塊有機會在下半年續好，錄得同等漲幅的還有天

然資源、科技及消費類別基金。黃金及貴金屬是上季表現最差的板塊，平均僅０﹒２３％回報；

其次是金融類別基金，平均０﹒６７％回報，儘管美國大銀行次季盈利不俗，但未來銀行業盈利

增長有可能受制於貿易戰及美國此輪經濟擴張周期接近尾聲的不利影響，可能會繼續跑輸於科技

等行業。



附圖：次季基金表現回顧（僅含香港證監會認可基金）



２０１８年第二季度基金龍虎榜

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排名 板塊 平均回報（％） 排名 地區 平均回報（％）

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１ 能源 １０﹒５３ １ 英國 ８﹒６１

２ 健康護理 ５﹒４９ ２ 澳洲 ７﹒７８

３ 天然資源 ５﹒３９ ３ 美國中小型 ５﹒２７

４ 科技 ５﹒２８ ４ 美國大型 ４﹒６７

５ 消費 ５﹒１９ ５ 歐洲中小型 ３﹒５７

６ 房地產 ４﹒００ ６ 歐洲大型 ３﹒３８

７ 可換股債券 ０﹒６７ ７ 日本 －０﹒４８

８ 金融 ０﹒６７ ８ 印度 －２﹒１５

９ 黃金及貴金屬 ０﹒２３ ９ 香港 －２﹒８１

１０ 美國債券 －０﹒４２ １０ 亞洲 －４﹒０９

１１ 通脹掛勾債券 －０﹒４４ １１ 中國 －４﹒５０

１２ 高息債券 －０﹒６９ １２ 南韓 －７﹒００

１３ 歐洲債券 －０﹒８３ １３ 新興市場 －７﹒８２

１４ 亞洲債券 －１﹒６３ １４ 越南 －１７﹒６８

１５ 新興市場債券 －６﹒４５ １５ 拉丁美洲 －１８﹒７３

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資料來源：ＭｏｒｎｉｎｇＳｔａｒ╱東驥基金管理╱東驥基金研究部（數據截至２０１８年６

月３０日）

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

