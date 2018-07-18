港股上演高台跳水力守二萬八關，收跌６４點報２８１１７

《經濟通通訊社１８日專訊》港股全日走勢反覆，先升後跌。恆指今早隨外圍高開１７０點

報２８３５２，一度攀上２８３８６，半日收仍能維持高收，惟午後高台跳水，最多一度倒跌

１３６點報２８０４５，主要受人民幣急挫影響，其中離岸人民幣更創下一年新低見

６﹒７４８３。恆生指數全日最終收報２８１１７點，跌６４點，跌幅為０﹒２３％。主板成交

７６２﹒２４億元減少２﹒５８％。

國企指數收報１０５７８點，跌１３點或０﹒１２％；滬指收報２７８７點，微跌１０點或

０﹒３９％；深證收報９１９５點，跌８９點或０﹒９７％。滬深兩市成交約３３７４億元人民

幣。

本港重磅股走勢牛皮，騰訊（００７００）收報３７８元，升０﹒５８％；友邦

（０１２９９）收報６７﹒７元，０﹒６６％；港交所（００３８８）收報２３３﹒４元，微彈

０﹒６３％；匯控（００００５）報７２﹒６元，跌０﹒７５％。

高盛維持萬洲（００２８８）買入評級，該行長期而言仍看好股份，萬洲全日收報６﹒３元

，升３﹒４４％，為全日最佳藍籌；瑞聲（０２０１８）遭兩間大行唱淡，股份收報１０３﹒３

元，急挫４﹒１７％，為全日最差藍籌。



＊手機設備股升跌不一，好醫生炒納入港股通＊



舜宇光學（０２３８２）昨日被ＧＭＴ推文狙擊股價跌近７％，公司澄清反擊，並指保留追

究權。舜宇全日收報１４３﹒１元，反彈０﹒７７％。

港交所宣布日前與滬深交易所進行洽談，並研究同股不同權公司納入港股通的新補充機制及

方案，當中包括在現有基礎上加入穩定交易期機制。小米集團（０１８１０）再次憧憬被納入港

股通名單，股份全日收報２１﹒５５元，升３﹒１１％，盤中見２２﹒２元上市新高。

另外，華泰金融控股預料，平安好醫生（０１８３３）、碧桂園服務（０６０９８）及合和

實業（０００５４）被納入港股通名單機會看高一線，刺激個別股份急升。平安好醫生收報

４９﹒８元，升７﹒０９％；碧桂園服務收報１３﹒６６元，升４﹒１１％，合和實業收報

２６﹒６元，逆跌１﹒４８％。



＊中資電力股逆市升，藥業股及公用股獲追捧＊



華潤電力（００８３６）獲大摩唱好升目標及評級，全日升幅為３﹒３４％，報１４﹒８４

元。另外，中信建投叫買多隻電力股，其中華電國際（０１０７１）更獲得授予買入評級，目標

價為４﹒２元，該股收報３﹒５３元，升３﹒５２％。

此外，長城汽車（０２３３３）發盈喜，表示中期營業額和淨利潤分別按年增加

１７﹒９９％及５２﹒３５％。該股全日升４﹒９７％，報５﹒４９元，為升幅最大國指成分股

。中國燃氣（００３８４）跌２﹒５７％收３４﹒１元，為跌幅最大國指股。

內地電影《我不是藥神》引起全國熱議，電影暗示內地進口藥物昂貴，事件引發國務院總理

李克強批示，要求有關部門加快落實抗癌藥降價保供等相關措施。李克強強調，抗癌藥是救命藥

物，因此需督促推動抗癌藥加快降價。石藥集團（０１０９３）升２﹒２９％，報２２﹒３元；

中生製藥（０１１７７）漲２﹒５２％收１２﹒２２元。

港股波動，資金港入公用股，中華煤氣（００００３）收報１５﹒７４元，上升１﹒５５％

，盤中見１５﹒７６元上市新高。中電（００００２）升０﹒２３％收８８﹒３５０元。港燈

（０２６３８）漲０﹒８６％報８﹒１７元。（ｍｗ，ｕｌ）

