【聚焦人幣】在岸人幣跌穿６﹒７１瀉逾三百點，離岸６﹒７２上落

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚離岸人民幣重拾跌勢，今早在岸及離岸人民幣齊齊轉弱。

在岸人民幣低開２９０點子，一開市已跌穿６﹒７，最低見過６﹒７１３９，跌３４９點子

，目前在６﹒７水平徘徊。

離岸人民幣方面，根據彭博報價顯示，今日暫停在６﹒７２上落，目前報６﹒７２０４，升

１６點子。

美國聯儲局主席鮑威爾重申將繼續漸進加息，而花旗集團經濟學家劉利剛表示，下半年中國

的財政政策將變得更加積極，尤其是在省一級層面，預計貨幣政策將進一步微調，從而加強與財

政努力的協調。（ｋｌ）

