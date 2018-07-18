【神州減速】中國經濟內憂外患，下半年ＧＤＰ增長勢放緩

《經濟通通訊社記者楊英傑１８日報道》內地第二季ＧＤＰ增長由上季的６﹒８％放緩至６

﹒７％，雖符合市場預期，但成為自２０１６年第三季以來的增速最慢一季。上半年ＧＤＰ增長

６﹒８％，而去年同期則增長６﹒９％。雖然國家統計局表示，中國經濟增長率連續１２季均保

持在６﹒７％至６﹒９％的區間，但放緩之勢從數據上看卻變得愈來愈明確，經濟減速成不爭事

實。

對於下半年中國經濟表現，《經濟通通訊社》綜合多家機構報告，發現多數意見認為中國面

臨樓市投資冷、內需難提振及信用緊縮等問題，加上多變的中美貿易戰，普遍預料下半年ＧＤＰ

增長放緩，全年ＧＤＰ料增６﹒６％－６﹒７％，仍在兩會所定的全年６﹒５％左右目標內。



＊貿戰未開打，第二季順差已收窄近三成＊



第二季ＧＤＰ增速放緩至６﹒７％，據機構分析，放緩主因是外需走低。以人民幣計價的出

口增長４﹒９％，增速比首季下跌２﹒５個百分點，而期內錄得順差９０１３億元（人民幣．下

同），按年大幅收窄２６﹒７％，且收窄幅度比首季擴大了４﹒９個百分點；內需方面，次季社

會消費品零售總額同比增長９﹒４％，增速比一季度回落０﹒４個百分點。

貿易順差按年大幅收窄，相信與中美兩國衝突升級不無關係。事源美國政府批評中國加入世

貿後仍大設貿易壁壘，對外卻不斷向戰略產業補貼實施傾銷，且美國批評中國強制美國企業轉移

技術以換取進入中國市場，決定就「中國製造２０２５」的相關戰略產業商品實施２５％關稅，

中國繼而以同等手段還擊，令中美貿易戰持續升級。

儘管兩國貿易戰時至７月才打響，但在消息醞釀期間美國企業傾向於尋求中國以外的代替供

應商，以避免日後關稅生效招致損失，再加上中國亦在對外貿易關係轉差時釋出善意，包括擴大

包括金融業、汽車業在內的產業對外開放，外企期內加速在中國市場部署，如美國電動車生產商

特斯拉提前降價喜迎中國汽車關稅下調，中國擴大開放舉措增加了中國對外貨品及服務進口總額

，貿易順差進一步縮窄。

另外，多家機構亦同樣關注中國投資增長放緩，上半年固定資產投資為２９﹒７３萬億元，

按年增長６％，續創２０００年以來新低。海通證券分析指，中國工業經濟從第二季起，由「需

求冷生產熱」轉為「需求生產均弱」的局面，是經濟下行的信號，同時反映地產對舊經濟體的支

撐力度正在轉弱。



＊信用風險壓抑工業增長，房產稅勢拖慢樓市投資＊



從上半年經濟數據可以看出，貿易戰、債務風險、樓市調控等關鍵詞已對中國經濟產生實質

性影響，相信亦將成為下半年發展中的隱憂。多家機構均預測下半年經濟增長將繼續放緩，交銀

料全年ＧＤＰ增速約６﹒７％，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）更預測全年增速收窄至６﹒６％，

明年進一步放緩至６﹒４％。

首先，和去年外需回暖的大格局不同，中美兩國本月起打響貿易戰，事件進展變幻莫測，但

普遍預料美國總統特朗普將繼續採取強硬立場。由於美國是中國商品的主要出口國之一，預計下

半年出口增速將低於上半年，且放緩幅度較難預估。交銀預計貨物貿易順差將大幅收窄和服務貿

易逆差繼續擴大，全年經常項目順差可能明顯收窄甚至出現逆差，淨出口對經濟增長的拉動作用

或大幅減弱。另外，曾有聲音指中國應以人民幣貶值作為對抗貿易戰手段，但多家機構均認為，

人行下半年的貨幣政策將保持中性穩健。

其次，中國監管機構一直號召去槓桿，更推出了資管新規，收緊資管產品的槓桿水平，國內

融資環境日漸變差，雖然有助減緩日後債務爆發的硬著陸影響，但同時令部分大量舉債的健康民

企尋求銀行借貸或發債愈發困難。人行日前公布，上半年社會融資規模增量累計為９﹒１萬億元

，按年少２﹒０３萬億元。融資困難導致製造業及基建生產轉弱，而部分企業暴露信用風險危機

，除了收縮生產規模、產業鏈萎縮外，亦對同業尋求融資增加額外的困難。多家機構預計，為釋

放流動性，人行下半年將再降準１至２次。

另外，在樓市投資方面調控逐步升級，甚至去到各出奇招的地步，對壓抑樓價有一定幫助，

但難阻升勢，上月７０個大中城市新樓樓價指數升幅再增速。中國政府為此推出兩招，分別是收

緊棚改貨幣化項目以及限制房企發債用途，對房企股價影響立桿見影，而更重要的是，中國政府

近日放話正準備房地產稅，這可謂是樓市調控的殺著，交銀預計下半年房地產開發投資增速從上

半年的高位增長回落。



＊全年ＧＤＰ增長勢達標，經濟下行應踏實面對＊



雖然外界均認為中國經濟進入增長放緩時期，但中國政府早前有另一套說法。今年年初兩會

期間，中國提出ＧＤＰ目標增長６﹒５％左右，轉向高質量發展。所以即使今年經濟增長如機構

預期般放緩，但仍然達標。

中國政府轉而追求高質量發展，亦並非只是表面功夫，新經濟產業在中國出現澎湃的活力，

新產業新產品見快速成長。數據顯示，上半年工業戰略性新興產業增加值同比增８﹒７％，較規

模以上工業快２個百分點，其中新能源汽車產量同比增長８８％，工業機器人增２３﹒９％，集

成電路增長１５％；而上半年全國網上零售額４０８１０億元，同比增長３０﹒１％。

即管如此，但新經濟產業的產值並不能與傳統舊經濟體相提並論，且仍然屬於發展中的新興

產業，未成氣候。總而言之，中國經濟正處於內需疲軟、外需受限、流動性不足、信用風險頻現

、槓桿過高的階段，正視目前的惡劣經濟環境，不再追求數據上美觀，轉而踏實處理各類疑難雜

症，適當讓經濟硬著陸，可能對國內經濟更有裨益。

