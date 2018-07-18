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18/07/2018 14:30

【神州減速】機構料全年ＧＤＰ回落至６﹒６－６﹒７％，表列預測

　　《經濟通通訊社記者楊英傑１８日報道》表列機構對中國下半年經濟走勢看法：

　　機構　　　　　預測　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＩＭＦ　　　．料今明兩年中國經濟分別增長６﹒６％和６﹒４％

　　國信中心　　．下半年經濟下行壓力增，ＧＤＰ增幅或回落至６﹒６％
　　　　　　　　．下半年中國地產投資會放緩
　　　　　　　　．下半年仍有空間降準

　　瑞銀　　　　．今年ＧＤＰ增速預測為６﹒６％，低於２０１７年６﹒９％

　　摩通　　　　．全年ＧＤＰ增速料６﹒７％
　　　
　　高盛　　　　．料下半年將採取更多積極財政政策，抵銷貿易戰的負面影響

　　交銀　　　　．料下半年中國經濟增速略放緩，全年增速約６﹒７％
　　　　　　　　．受貿易戰影響，下半年出口增速可能低於上半年
　　　　　　　　．下半年消費有望小幅回升，全年增長約９﹒７％　　　　　　　　

　　華泰　　　　．第三季ＧＤＰ增速６﹒７％，第四季ＧＤＰ修正為６﹒５％
　　　　　　　　．料下半年降準１－２次

　　海通　　　　．下半年中國地產投資表現將續差
　　　　　　　　．下半年經濟支撐將來自新經濟部門，經濟希望在於結構轉型

　　恆豐銀行　　．關注７月下旬中央政治局會議
　　　　　　　　．擴內需將成下半年經濟增長重點
　　　　　　　　．人行將保持穩健中性貨幣政策，下半年降準１－２次

　　國泰君安　　．政府或加快推房產稅，惟料今年商品房銷售下滑有限
　　　　　　　　．人行將保持穩健中性貨幣政策
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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