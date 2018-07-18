【神州減速】機構料全年ＧＤＰ回落至６﹒６－６﹒７％，表列預測

《經濟通通訊社記者楊英傑１８日報道》表列機構對中國下半年經濟走勢看法：



機構 預測

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ＩＭＦ ．料今明兩年中國經濟分別增長６﹒６％和６﹒４％



國信中心 ．下半年經濟下行壓力增，ＧＤＰ增幅或回落至６﹒６％

．下半年中國地產投資會放緩

．下半年仍有空間降準



瑞銀 ．今年ＧＤＰ增速預測為６﹒６％，低於２０１７年６﹒９％



摩通 ．全年ＧＤＰ增速料６﹒７％



高盛 ．料下半年將採取更多積極財政政策，抵銷貿易戰的負面影響



交銀 ．料下半年中國經濟增速略放緩，全年增速約６﹒７％

．受貿易戰影響，下半年出口增速可能低於上半年

．下半年消費有望小幅回升，全年增長約９﹒７％



華泰 ．第三季ＧＤＰ增速６﹒７％，第四季ＧＤＰ修正為６﹒５％

．料下半年降準１－２次



海通 ．下半年中國地產投資表現將續差

．下半年經濟支撐將來自新經濟部門，經濟希望在於結構轉型



恆豐銀行 ．關注７月下旬中央政治局會議

．擴內需將成下半年經濟增長重點

．人行將保持穩健中性貨幣政策，下半年降準１－２次



國泰君安 ．政府或加快推房產稅，惟料今年商品房銷售下滑有限

．人行將保持穩健中性貨幣政策

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