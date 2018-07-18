《廣匯論勢－鄭廣復》日圓中長線或見１２４

《廣匯論勢》昨天（１７日）聯儲局主席鮑威爾在國會出席半年度貨幣政策報告聽證會，他

對於爆發貿易戰表示擔憂，並已知有企業凍結投資計劃，包括了調升薪酬方面。另外，鮑威爾認

為，若然高關稅持續一段長時間，對美國及其他經濟體都是壞事，低關稅則對全球經濟有利。不

過，他對於美國經濟表現仍感到樂觀，鮑威爾認為，美國在未來幾年將保持穩定增長，就業市場

表現強勁，通脹率將維持在２％附近，而目前則應維持漸進的加息步伐。



昨天美元匯價反彈，美匯指數重上９５，鮑威爾的言論並無改變目前市場對聯儲局今年下半

年加息兩次的預期，至於貿易戰方面，鮑威爾對於事態發展亦不能預測，聯儲局只能作出反應而

已。雖然美國就業市場表現強勁，但美國向主要貿易夥伴開徵關稅並遭到反擊，影響程度尚需時

間觀察，都必不可能發表偏鷹的言論，若然轉鴿，則令人對聯儲局政策左搖右擺的觀感，並會質

疑為何在６月份的經濟預測中上調今年的利率目標？故最佳做法當是不變應萬變。



＊卡尼言論拖累英鎊＊



另一邊廂，「最不可靠的男朋友」－－英倫銀行（ＢＯＥ）行長卡尼表示，若然英國明年在

未能與歐盟達成協議下脫歐，對於利率有實質性的影響，在此情況下，他表示不能預測利率發展

的方向。言論令筆者感到，在與歐盟達成協議，令英國有序脫歐之前，ＢＯＥ的利率走向仍然存

在極大的不確定性。卡尼的言論導致鎊匯急跌，兌美元曾低見１﹒３０６９，跌穿了上周五

（１３日）特朗普與文翠珊出席記招當天的低位，英鎊兌美元在今早（１８日）亞洲徘徊在

１﹒１３１５附近，目前匯價的主要位為１﹒３０５０，技術上仍有望呈雙底反彈，今天英國統

計處將會公布６月份通脹數據，預期整體升幅由５月份的２﹒４％擴大至６月份２﹒６％，通脹

升溫或會令英鎊出現短暫反彈，惟預料在１﹒３１８７附近將會遇到阻力，故除非英國與歐盟在

脫歐開始上協成共識，否則，英鎊匯價未來仍會反覆波動。



上周特朗普與文翠珊會面，英鎊匯價上升，特朗普與普京會面，油價下跌。英鎊與油價的反

應非常合理，英國與歐盟在脫歐問題上仍有分歧，尤其在商品貿易與金融服務業方面，英國

ＧＤＰ有超過８成來自服務業，而２０１７年金融服務業佔ＧＤＰ的６﹒５％（在倫敦的比重更

達到５０％），金融從業人口達到１１０萬，佔整體勞動人口３﹒２％。



此外，金融服務業的出口總額為６１０億英鎊，進口僅佔１１０億英鎊，換言之，行業帶來

５１０億英鎊的淨收益，而且出口歐盟的佔比更達到４４％，進口亦佔了３９％，而在２０１６

至２０１７年財政年度更為英國政府帶來２７３億英鎊的稅收，而最重要的是，英國（倫敦）是

全球最大的外匯交易市場。根據國際結算銀行（ＢＩＳ）在２０１６年９月發表的報告，雖然英

國在外匯相關產品的交易比重由２０１３年的４０﹒８％降至３６﹒９％，但仍然遠超過第二位

美國紐約市場的１９﹒５％，而德國法蘭克福外匯市場僅佔１﹒８％，此所以英國怎會容許金融

業被以德國為首的歐盟奪去。



＊美英聯手抗衡歐盟＊



由於特朗普今次訪英釋出善意，主要是兩者都有「共同敵人」－歐盟，在美國現時可謂無朋

友的處境下，這兩個傳統的盟友自然必須加強合作關係共同抗敵。例如文翠珊表示，英國將會購

買總值２４０億英鎊的美國器材，而雙方已超過１萬億美元的互惠投資亦會持續進行。文翠珊又

表示，雙方同意，隨著英國脫離歐盟，英、美將會尋求更遠大的自由貿易協議，而雙方已經前一

周達成雄心勃勃的協議，為兩個領袖提供平台，讓雙方去達成對兩國都有利的協議，而這協議是

建基於英國獨立貿易政策、降低關稅、在金融服務合作採用堅固的標準，此外，作為兩個全球最

先進的經濟體，雙方將會抓緊新技術的機遇。



＊特朗普借俄力壓油價＊



油價因特朗普與普京會面而下跌亦不難理解。俄羅斯是全球第二大原油出口國，去年出口量

佔比為１１﹒１％（第一位的沙特阿拉伯佔比達到１５﹒９％），美國原油出口佔比雖然只有

２﹒６％，排名１３，但美國是目前是全球最大產油國，去年日均產量１４８６萬桶，佔全球比

重１５﹒３％（高於沙特阿拉伯的１２３９萬桶及１２﹒７％的比重），令美國在過去四年保持

產油大國一哥地位，而俄羅斯去年日均產油量亦達到１１２４萬桶，比重１１﹒６％，特朗普早

前批評油組人為控制油價，並表示油組應將每日產油量提高２００萬桶。



＊油價傾向下試５０美元＊



顯然，在特朗普推動美國製造業復甦的大方向之下，除了採取貿易保護措施之外，亦有必要

壓低能源價格以降低製造業成本，再進一步很可能就是壓低美元匯價。至於油價，俄羅斯手執兩

面銀牌－－既是全球第二產油國，亦是第二原油出口國，特朗普打破美俄長期對立局面與普京會

面，無非亦是希望俄羅斯助壓低油價，故筆者相信，紐約油價自２０１６年２月自每桶２６美元

以來的升浪已在７５﹒２６美元結束，以調整整段升浪的５０％，油價將會跌至５０﹒６５美元

，若然調整幅度只是去年７月份低位４２﹒０６美元以來的５０％，油價將會跌至５８﹒６６美

元，較現水平仍有近１０美元跌幅！



美元兌日圓今早在亞洲市升上１１３，最高升至１１３﹒０８，是今年１月９日以來最高，

其後略為回調，匯價重返１１２﹒９５附近徘徊，目前匯價距離１１４﹒５５目標尚有大約

１６０點子。從周線圖明顯可見，美元兌日圓在截至２０１７年１月１３日當周跌穿１１５收市

後，只曾在截至１月２７日當周收高於１１５，此後至今均未能收高於該位，由此可見１１５為

美元兌日圓的重要阻力位，故從另一角度來看，匯價若可在周線圖重新收高於１１５，則預示將

會展開新一輪上升浪，目標指向１２４﹒２７。《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

