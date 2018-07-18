《股林淘金》昨天（１７日）美國聯儲局局長鮑威爾看好美國經濟前景，美股早段曾下跌，
道指曾經跌逾７０點，之後反覆回升，最終道指倒升５５點，科技股的納指再創新高，上升４９
點。
今早９時１５分的時候，日經指數上升２００點，道指期貨上升３７點。預計港股今日
（１８日）出現反彈，各大藍籌股應有一定的反彈幅度。
長城汽車（０２３３３）發盈喜，預料將會帶動今日的汽車股板塊反彈。賭業股因為之前的
升幅過大，今天不宜追入，短期可以後吼高減持。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》
18/07/2018 09:27
《股林淘金－林家亨》恒指今有望反彈，長汽盈喜料刺激汽車板塊
《股林淘金》昨天（１７日）美國聯儲局局長鮑威爾看好美國經濟前景，美股早段曾下跌，
道指曾經跌逾７０點，之後反覆回升，最終道指倒升５５點，科技股的納指再創新高，上升４９
點。
今早９時１５分的時候，日經指數上升２００點，道指期貨上升３７點。預計港股今日
（１８日）出現反彈，各大藍籌股應有一定的反彈幅度。
長城汽車（０２３３３）發盈喜，預料將會帶動今日的汽車股板塊反彈。賭業股因為之前的
升幅過大，今天不宜追入，短期可以後吼高減持。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》
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