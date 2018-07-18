《投資智慧－鄧聲興》旗下引入戰略夥伴，嘉里物流擴東南亞版圖

《投資智慧》嘉里物流（００６３６）為旗下泰國快遞服務業務引入戰略夥伴，進一步擴大

東南亞業務的規模。集團合營公司將開拓新的增長機會，與電子商貿生態系統連繫起來。該公司

現時快遞業務有達八成與電子商貿相關，當中六成是Ｃ２Ｃ電子商務，活躍用戶約２５０萬人。

電子商貿的訂單及收入穩定增長，加上可透過龐大的市場資訊，利用大數據分析，發展物流科技

。集團在泰國的業務擴展將進一步加強集團在東盟國家的市場地位，同時亦使旗下的泰國快遞業

務增值並轉型成當地獨特的快遞模式，料可進一步貢獻集團盈利。



集團附屬公司及餘下股東作為向ＶＧＩ Ｇｌｏｂａｌ Ｍｅｄｉａ出售Ｋｅｒｒｙ

Ｅｘｐｒｅｓｓ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）Ｌｉｍｉｔｅｄ ２３％的股權，代價約５９億泰銖（即

約１４﹒７５億港元），作價高達３０倍以上Ｐ╱Ｅ，為快遞業務提供高估值及高增長的基礎。

交易為引入強大戰略夥伴的戰略舉措，透過將Ｋｅｒｒｙ Ｅｘｐｒｅｓｓ（Ｔｈａｉｌａｎｄ

）轉型成泰國的獨特快遞模式以提升其競爭力。ＶＧＩ Ｇｌｏｂａｌ Ｍｅｄｉａ是泰國最大

戶外媒體公司，並於曼谷的公共交通網絡（ＢＴＳ Ｓｋｙｔｒａｉｎ）、優質寫字樓及公寓擁

有獨家配送網路。



另外，Ｋｅｒｒｙ Ｅｘｐｒｅｓｓ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）亦與ＶＧＩ Ｇｌｏｂａｌ

Ｍｅｄｉａ的母企公司Ｂａｎｇｋｏｋ ＭａｓｓＴｒａｎｓｉｔ Ｓｙｓｔｅｍ

Ｐｕｂｌｉｃ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ（ＢＴＳＰＬＣ）合作，Ｋｅｒｒｙ

Ｅｘｐｒｅｓｓ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）將成為ＢＴＳ ＰＬＣ及ＢＴＳ Ｓｋｙｔｒａｉｎ唯一

的快遞物流夥伴，也將獲授權使用ＢＴＳ Ｓｋｙｔｒａｉｎ進行快遞服務。Ｋｅｒｒｙ

Ｅｘｐｒｅｓｓ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）將有優先選擇權在所有ＢＴＳ Ｓｋｙｔｒａｉｎ站設立

門店、服務亭、櫃枱及任何性質的其他節點以收取及提取包裹。資料顯示，ＢＴＳ ＰＬＣ營運

曼谷大眾運輸系統（ＢＴＳ Ｓｋｙｔｒａｉｎ）。ＢＴＳ Ｓｋｙｔｒａｉｎ現於曼谷經營２

條路線及３５個車站，且在持續擴展中。於２０２３年，ＢＴＳ Ｓｋｙｔｒａｉｎ將至少營運

８４條路線及１７９個車站，並會廣泛覆蓋城市。嘉里物流透過今次交易引入強大戰略夥伴有助

提升泰國市場的競爭力，同時促進Ｋｅｒｒｙ Ｅｘｐｒｅｓｓ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）、ＶＧＩ

及ＢＴＳ Ｓｋｙｔｒａｉｎ之間的協同效應。《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

