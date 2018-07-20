《權證紅盤－朱紅》憧憬保險股績佳，可留意認購證

《權證紅盤》美股在銀行股業績理想下，道指近日重上２５０００點，而納指則繼續創新高

，至於本港的恆指就窄幅在２８０００點橫行，每日港股成交額只有７００億元左右，近年新低

，顯示投資者入市意欲不高。這種牛皮市況中，無論是看好或者看淡，投資者都很難短線買賣，

要耐心等待市場走出一個方向來才行。根據牛熊證的街貨分布圖，恆指牛證的重貨區在

２７６００－２７９００中間，有約３６００張期指合約；而恆指熊證重貨區在２８９００－

２９２００中間，有約１８００張期指合約。



過去一周窩輪市場資金主要流入，有２﹒２億元流入窩輪市場，有１５００萬元流出。在流

入的資金中，排行第一是剛剛上市的小米（０１８１０）的認購證，有５５００萬元流入。第二

大流入的是騰訊（００７００）認購證，有２３００萬元。第三大流入的是恆指認購證，有

３４００萬元流入。第四大流入的是恆指的認沽證，有１４００萬元流入。



至於上周資金流走方面，資金主要從金蝶（００２６８）認購證流出，有５００萬元。第二

大資金流出的是騰訊認沽證，有５００萬元流出。而第三大流出的是國藥（０１０９３）認購證

，有５００萬元。



中期業績期近，新華保險（０１３３６）發盈喜，料公司中期純利增長８０％，市場憧憬其

他保險公司盈利理想，資金流入平保（０２３１８）認購證。平保股價在７０元附近已經整固一

段時間，如果投資者看好平保，可留意平保認購證１３４１５，行使價７６﹒８５元，今年１０

月到期，實際槓桿約１３倍。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

