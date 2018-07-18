《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地醫改，環球醫療一體化服務可受惠

《缸邊嫺談》截至２０１７年底，西安交通大學第一附屬醫院國際陸港醫院項目的土方作業

已於２０１７年１１月正式啟動；在供應鏈運營上，環球醫療（０２６６６）已完成項目相關公

司的建設工作，目前醫療物資陽光採購管理平台已具備了正式上線運營的技術條件。

邯鄲市第一醫院東部新院區及鄭州大學第二附屬醫院國際空港醫院項目的簽約準備工作正在

穩步推進中。

集團的醫院投資管理業務仍在投資階段，但去年已首次錄得收入及利潤。集團從投資合作的

西安交通大學第一附屬醫院國際陸港醫院取得了兩項權利，一是特許建設和經營服務費收入。特

許建設和經營權行使期限為２５年；二是環球醫療的專案公司還會收取來自供應鏈公司佔權益

８０％的分紅。在「供應鏈＋ＰＰＰ」業務的營運模式下，西安交通大學第一附屬醫院國際陸港

醫院、邯鄲市第一醫院東部新院區及鄭州大學第二附屬醫院簽署了合作共建國際空港醫院等三所

項目陸續落成及投入營運後，將會為集團帶來巨大的投資管理醫院收入。



＊醫改下集團機遇處處＊



現時「健康中國」已升級為國家級戰略。而《國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組關於進

一步推廣深化醫藥衛生體制改革經驗的若幹意見》當中亦提到，公立醫院綜合改革試點城市可採

取以市為單位在省級藥品集中採購平臺上自行採購；同時公立醫院藥品採購逐步實行「兩票制」

；加上分級診療制度建設加快推進，為集團的醫療金融服務、醫院投資管理服務、以科室升級為

核心的醫療技術服務、醫院信息化服務帶來無限的機遇。去年集團已為超過１４００家二級以上

的醫院提供服務，覆蓋３９個中國省市，其中８０％以上的醫院客戶年收入都超過一億元。另外

，集團在手有西安交通大學第一附屬醫院國際陸港醫院、邯鄲市第一醫院東部新院區及鄭州大學

第二附屬醫院國際空港醫院等三個項目正在建設或洽談中，而在《關於國有企業辦教育醫療機構

深化改革的指導意見》下，預計於今年１２月前將有過千間國有企業辦醫療機構需要被剝離，集

團已經與多家國企集團及其下屬優質醫院初步達成了合作意向，相信集團未來會取得更多醫院投

資管理項目。



＊６﹒５元以下可吸納＊



而集團為國際陸港醫院建設的供應鏈正好迎合了「兩票制」的推行，此模式是經過陝西省政

府和衛計委的批准，說明國家認可此合作模式。未來合作若順利，將會向更多醫院推廣，為集團

帶來更多的收入。另外，在全球進入加息周期下集團已及時調整負債結構，減外加內，擴大國內

借款銀行的授信額度，拓展融資管道，將減低集團債務成本上的壓力。環球醫療身為國企中國通

用技術集團的重要子公司擁強大的背景及資源，在母企的支持下，有助集團在國家政策推行下抓

緊發展機遇，提升集團的增長潛力與經營效率。投資者可考慮６﹒５元以下的位置增持或吸納，

目標價為７﹒７６元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

