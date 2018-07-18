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18/07/2018 10:59

【專訪】梁安琪：「上葡京」博彩元素只佔５％，不接近輕軌有瑕疵

　　《經濟通通訊社記者伍嘉儀１８日報道》澳門博彩收入已經錄得連續２３個月上升，不過近
月受到世界盃及人民幣貶值等因素影響下，博彩收入增長出現放緩。《經濟通通訊社》邀請到澳
博控股（００８８０）聯席主席梁安琪於澳門接受專訪，討論澳門博彩業前景及路氹項目「上葡
京」進展。

記者：近月澳門博彩收入放緩，你如何看行業前景？

梁安琪：不要緊的，少少放緩是由於月份的問題。但整體來說，我對澳門博彩業前景十分樂觀及
看好，高速增長反而不利，我看到近年來氹仔相繼落成了多間大型酒店及娛樂場，明年「上葡京
」亦將落成。

記者：今年「美獅美高梅」及「摩珀斯」開幕，預料明天下半年「上葡京」才開幕，會否擔心被
搶走客源？

梁安琪：大家都在從多元角度出發，增加與眾不同的非博彩元素，例如家庭旅遊、商務會展、文
化匯演等各方面發展，吸引更多地區及不同類型的遊客來澳門，我們有藝術的發展，會展業發展
及藝術文化的發展，美食的發展更加重要，我相信全世界這麼多遊客，大家來到澳門這個城市是
欣賞不同的事情，不同的賭牌公司的發展已經定位。既然上葡京是一個比較遲開幕的多元化旅遊
中心，我們的定位可以更加仔細考慮，哪方面缺乏的元素，上葡京就朝著那個方向發展。

記者：「上葡京」的位置不接近輕軌設施，會否對項目不利？

梁安琪：我相信政府制定是輕軌地點對「上葡京」項目非常不利。十年前與政府爭取過，希望輕
軌有辦法到達「上葡京」，因為對其他五大博企都是便利，亦希望可以令上葡京有便利的交通定
位，但可惜沒有可能，對我們來說有瑕疵。
　
記者：你認為「上葡京」獲得多少賭枱才算「理想」？會否考慮於現有賭場調配賭枱至新項目？

梁安琪：調配賭枱至新項目也是我們的計劃之一，不過我們未正式向政府申請「上葡京」的賭枱
數目，目前未去到申請賭枱的階段。大家都知道你的場地可以容納多少賭枱，我們會盡公司發展
的要求去做，我們已經決定博彩及非博彩的比例。其實整個上葡京在我們的規劃裏面，博彩只佔
５％，而非博彩佔９５％。

記者：澳博控股的賭牌將於２０２０年屆滿期限，有無信心獲得續牌？

梁安琪：當然有信心，澳博擁有歷史，但續牌要視乎政府取向，我相信過去的努力及多年來對整
體社會的貢獻，相信澳門市民都心中有數。

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