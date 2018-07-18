《日入而息》人幣創出一年低位，港股成交弱力守二萬八關

《今天重點》﹡人幣即期收挫３５５點子，報６﹒７１４５創近一年低

﹡中國經濟內憂外患，下半年ＧＤＰ增長勢放緩；機構料全年ＧＤＰ回落至

６﹒６－６﹒７％，表列預測



《即日市況》﹡港股上演高台跳水力守二萬八關，收跌６４點報２８１１７



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒４％四連跌，地產家電股領跌



《美元匯價》﹡英國８月加息機會降，利淡英鎊走勢；歐元最新報１﹒１６１５╱１６，日

圓最新報１１３﹒００╱０３



《公司資訊》﹡匯控（００００５）昨日回購約３０２萬股，涉資近２１３０萬英鎊；

ＰａｙＭｅ用戶破１００萬，四成為千禧世代

﹡新地（０００１６）海匯酒店冀１０月入住率超八成，目標內地旅客佔一半

﹡瑞風新能源（００５２７）今早起停牌，暫未悉原因

﹡遠洋（０３３７７）附屬遠洋地產發不逾２０億元人民幣債獲中證監批准

﹡創信國際（００６７６）最大客戶終止業務關係，公司將整合生產線

﹡六福（００５９０）首季零售業務同店銷售增長２２％，港澳增長２６％

﹡惠理（００８０６）管理資產總值升逾一成至１７２億美元

﹡寶威控股（０００２４）西澳大利亞巴爾德山鋰礦鋰精粉進入常態裝運階段

﹡報道指鐵塔公司（００７８８）最多集資約６８６億元

﹡藥明生物（０２２６９）與海利生物訂立合資企業，主要從事人用疫苗

ＣＤＭＯ業務

﹡ＷｅＣｈａｔＰａｙ ＨＫ與大快活合作，惠顧滿３０元可減１０元

﹡國泰航空全球航空公司排名四連跌，今年僅列第六位

﹡凱富善（０８５１２）超購２﹒５７倍，近下限定價０﹒２９５元

﹡齊魯高速（０１５７６）公開發售僅１４％認購，下限定價

﹡ＮＩＲＡＫＵ（０１２４５）將於明年３月在深圳深業上城開美食橫丁

﹡力寶（２２６）、力寶華潤（００１５６）附屬授出大馬食品廠建造合約

﹡天立教育（０１７７３）獲悉數行使超額配股權，發行７５００萬股

﹡回應倫敦金騙案，灝天質疑客戶「輸打贏要」

﹡Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｅｇｅｎｄ（０８５４７）貿易戰未影響業務

﹡第七大道（００７９７）今年計劃將推出５款手遊，現已有ＩＰ優勢

﹡沛然（０８３２０）出售莊皇（０８５０１）股份，料賺５６萬元

﹡信邦（０１５７１）產品列美關稅清單，預期對業務帶來挑戰

﹡浙商銀行（０２０１６）未來五年為湖南提供不少於２０００億融資額度





《國企紅籌》﹡中聯重科（０１１５７）向深Ａ盈峰售環衛業務，換取部分股權

﹡慶鈴汽車（０１１２２）深圳設汽車銷售及服務公司

﹡鞍鋼（００３４７）向母企收購朝陽鋼鐵，涉逾６９億

﹡中興（００７６３）解禁後即獲中移動大額訂單

﹡中再保（０１５０８）首６月經由大地財產保險所獲保費升１７％

﹡新華製藥（００７１９）以零代價向華魯控股轉讓股權

﹡太保（０２６０１）上半年壽險保費收入升１７﹒６％，財險升１６％

﹡珠江船務（００５６０）委任三位新執行董事

﹡中國鋁業（０２６００）收購中鋁資產炭素資產及股權



《神州民企》﹡復星醫藥（０２１９６）附屬復宏漢霖增資，持股攤薄至６１％



《中國要聞》﹡杭州表示自持商品房出租單次收租不得超過１年

﹡中核集團回應「假央企」報道：中核國財非旗下公司

﹡中國石化資本落戶雄安新區，將投資新能源等新興產業

﹡民航局表示特價機票應提供退改簽服務，收費可合理調節

﹡工信部王江平稱堅決防止通過置換產能增加水泥產能

﹡遼寧省隱性債務現形，債務總額突增１６８８億元人民幣

﹡海航陳峰拜會農行周慕冰，農行稱將一如既往支持海航

﹡百億網貸平台「金銀貓」清盤，國企背景股東疑造假

﹡基金界急掃Ａ股，追蹤摩指兩基金成立月內已滿倉

﹡銀基烯碳退市整理期錄１８個跌停板，今日摘牌

﹡北京上半年ＧＤＰ增６﹒８％，增速較一季度提高

﹡交通部表示努力將雄安新區打造成交通強國建設先行區

﹡報道指本月出台調控３０次，下半年調控力度超上半年

﹡人行逆回購利率持平，淨投放８００億，連續三日放水；人行研究員孫國峰

暗示有空間放鬆信貸政策

﹡中國經濟內憂外患，下半年ＧＤＰ增長勢放緩

﹡機構料全年ＧＤＰ回落至６﹒６－６﹒７％，表列預測

﹡中國５月增持美債１２億美元，總規模創年內次高

﹡上海市委書記李強到訪古巴，推動上海與古巴務實合作

﹡上海國資委鼓勵國資上市公司進行二次混改

﹡上期所表示適時引入境外投資者參與３８０燃油期貨交易

﹡南京土地競拍取消「現房銷售」條件，以平衡供求

﹡南京將設２００億美元集成電路產業投資基金

﹡財政部表示６月全國發行地方政府債券５３４３億元

﹡中國外交部否認美方指責，稱美打貿易戰以全世界為敵

﹡發改委表示今年放開煤炭及鋼鐵業等電力用戶發用電計劃

﹡永泰集團出售聯環藥業母企所有持股予揚州國資委

﹡中弘股份表示累計４３億元債務逾期，重組計劃進行中

﹡國開行表示棚改貸審查權限統一到總行，審批權仍在分行

﹡順豐控股上月營收７６億，同比升三成

﹡圓通速遞上月營收１８﹒９億，同比增長２４％



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，報１０８４２﹒４６點，止兩連跌



《其他消息》﹡金管局提醒巿民香港年金計劃明天起接受認購意向登記；金管局發布銀行業

開放應用程式介面框架；金管局旗下ＩＦＦＯ與世銀基金展現對提升基建項

目融資條件的承擔；金管局不排除立法規管開放ＡＰＩ第三方服務供應商

﹡財委會年結表示共通過９８個撥款建議，涉２５１４億元；財委會每項目平

均花１﹒４小時審議，較上年度共節省逾２６小時

﹡貿發局指不造成香港經濟衰退，但港商不應該掉以輕心

﹡陳健波稱由建制或泛民出任財委會副主任都無所謂

﹡證監會禁止潘振慶重投業界３０個月

﹡梁安琪稱「上葡京」博彩元素只佔５％，不接近輕軌有瑕疵

﹡深股通全日流走１﹒１２億元；滬股通額度全日用１﹒２７億

﹡美聯料受惠高鐵今年逾３０００萬元洋房成交將創８年新高

﹡黃遠輝稱制定公私營合作模式要有獨立機制處理；若居屋與私樓市場完全分

割，將礙公屋流轉

﹡香港會計師公會「最佳企業管治大獎」接受報名

﹡九巴向瑞典富豪購１５０部雙層巴士以更換退役巴士，涉３﹒９億元

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