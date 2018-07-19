【貿易開戰】野村：三大因素令中國應對貿易戰作出讓步

《經濟通通訊社１９日專訊》野村證券發表報告指，早於５月底已發表有關中美貿易戰研究

報告，面對中國本土經濟放慢較預期弱，及可能潛在出現貿易戰，北京面對美國施壓，會作出妥

協。

不過５月底過後，中美貿易磨擦明顯大幅升溫，該行重申中國與美國談判時會願意作出讓步

，主要是考慮到中國經濟正處下降周期，面對強大挑戰，以及中國出口對中國經濟增長仍處於重

要位置，而持續開放中國的出口市場，對改善中國本土經濟結構有利，同時中國與美國保持良好

關係，對融入全球經濟及金融體系至為關鍵。

野村觀察發現，即使美方向中國提出徵收新關稅２０００億美元，而中國亦向世貿組織投訴

，但並無作出特別報復行動。同時於本月１２日，北京向外發表聲明，仍無提出任何報復行動。

因此野村認為，有關聲明反映北京面對中美貿易戰時會採取克制立場，以避免全面爆發貿易戰。

另外，野村從內地傳媒報道反映，北京對媒體意識形態有「教育」，首先北京再無大事宣傳

「一帶一路」國際策略，亦無再提出「中國製造２０２５年戰略」字眼。同時北京希望媒體避免

對美方作出對抗性及羞辱的字句。

野村認為，北京正在重整中國於全球經濟發展的部署及立場。野村相信理性及務實主導了北

京策略應對的思維。野村料北京不會推動民粹主義，以打壓美國產品及干擾美國在華的業務。

（ｃｙ）



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