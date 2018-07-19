《套期保值－蕭猷華》油價短線下跌機會高

《套期保值》油價昨天（１８日）上升，紐約期油升６８美仙，收報６８﹒７６；布蘭特期

油升７４美仙，收報７２﹒９０美元。市場對全球原油需求樂觀，加上油價在最近超跌後出現技

術反彈。

不過，美國原油庫存上周增加５８０萬桶；此外，美國原油日產量已突破１１００萬桶，貿

易戰的不確定性恐會拖累全球原油需求增長。

筆者認為，紐約期油在每桶７０美元阻力大，短線下調機會高，料下試６５美元。

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

