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19/07/2018 09:51

《套期保值－蕭猷華》油價短線下跌機會高

　　《套期保值》油價昨天（１８日）上升，紐約期油升６８美仙，收報６８﹒７６；布蘭特期
油升７４美仙，收報７２﹒９０美元。市場對全球原油需求樂觀，加上油價在最近超跌後出現技
術反彈。
　　不過，美國原油庫存上周增加５８０萬桶；此外，美國原油日產量已突破１１００萬桶，貿
易戰的不確定性恐會拖累全球原油需求增長。
　　筆者認為，紐約期油在每桶７０美元阻力大，短線下調機會高，料下試６５美元。
《興業金融期貨投資服務部董事　蕭猷華》

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