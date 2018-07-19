《國金與投資－曾廣標》「雙普孖寶」互保記

《國金與投資》特朗普近期四處尋敵，但對普京卻保持敬佩之情，而兩人首次以美俄領袖身

份在芬蘭赫爾辛基「中立場地」舉行的峰會，雖然仍沒有發表具體成果，但特朗普強調已「從此

改變了美俄最惡劣的關係」，成果將會陸續宣布云云。



＊特朗普為普京講盡好話＊



今次是單對單式會唔，長達兩個多小時，可見兩人很投契，之後一起見記者，回答尖銳的問

題。在答問中，特朗普甚至坦言，美俄關係近年惡化，雙方都有責任，同時，他更認為無證據指

俄羅斯干預美國２０１６年大選，用美國有線電視新聞網絡ＣＮＮ的評論員的話，就是「特朗普

為普京」講盡好話！



＊「可恥」言行，備受炮轟＊



然而，特朗普今次演出，卻又引來美國傳媒和政界的抨擊，一些共和黨議員對特朗普也十分

不滿，公開炮轟他可恥。在這種情況下，特朗普才謂自己的表達有問題，其實是想指出俄方應該

曾干預美國大選。但他堅持美俄兩大國應該向前看，應是正面的競爭者。



從通俄門的調查進展來看，無論特朗普團隊是否有份參與，俄方確實有派人支持打擊特朗普

的對手希拉莉，間接幫助特朗普當選美國總統，對此，特朗普不可能不知道，面對可能演化為對

他本人的彈劾，特朗普對俄羅斯的涉嫌干預想輕輕帶過也是可以理解的。然而，他太過刻意為俄

羅斯及普京講好話，卻又非美國主流可以接受的。



＊普京「大帝」的獨有威勢＊



在出席峰會前，特朗普觀看了世界盃足球決賽，他賽後立即發推特祝賀法國奪盃，但沒有提

及馬克龍，反之，他也祝賀俄羅斯和普京主辦了歷來最成功之一的世界盃決賽周，反映出，他私

人視普京為友，而馬克龍則不是。在記招上，特朗普重申對普京的熱烈祝賀。



普京在世界盃頒獎禮上確實很有氣派，當時下著大雨，現場有很多尊貴嘉賓，包括馬克龍和

克羅地亞的女總統，但只有人專門為普京舉傘檔雨！



美國政界主流視俄羅斯和普京為敵人，但在記招上，特朗普稱美俄可以在眾多地緣政治問題

上合作。



＊特朗普在普京面前硬不來＊



特朗普很喜歡當強人，因此，他在貿易政策上向全球主動出擊，也體現了美國的實力，他揚

言美國人都會支持他兩年後連任總統。



在他眼中，具有威權的強人是很值得他尊敬，當然，大前題是別人也給予特朗普面子，威權

強人不僅包括普京和習近平，甚至包括金正恩；至於馬克龍，特朗普本來也很欣賞，但馬克龍唔

特朗普之後，卻去美國國會炮轟保護主議和單邊主義，之後，兩人暫難再是朋友了。



特朗普善於揮動大棒，但對普京，他從來不會挑釁，願當小弟。他心知普京是他當選美國總

統的恩人，他也想利用與俄羅斯改善關係來向歐盟施壓。至於，他早年在莫斯科舉辦世界小姐選

美時留下了甚麼影帶之類，則還是「無根據的陰謀理論」。



＊普京：沒有捉住特朗普痛腳＊



在記招上，普京被問到是否如江湖傳聞捉住特朗普痛腳？普京說，當年特朗普以美國商家的

身份訪問俄羅斯，他本人當時完全不知道。他說，當數百名商家同時在俄羅斯談生意時，難道俄

方會一一監控嗎？我想，這個自問確實很有趣！



特朗普未做完兩年便想做兩任總統，他恨不得可以學普京般長期做下去，他會幻想，若果「

美國再次強大」，美國人可能會同意修憲，讓他也可連選連任，但這當然只是特朗普的白日夢

。



＊美俄在敘利亞，竟變合作無間？＊



美俄地緣政治利益上有重大衝突，不是「雙普」兩人私下便可以解決。在敘利亞問題上，特

朗普硬要說兩軍合作對抗伊期蘭恐怖主義，還會協調進行人道救援，這簡直是胡說八道。烏克蘭

問題是近年美俄交惡主因，但「雙普」同意這可以有不同看法，因為普京說克里米亞被俄吞併事

前是經過「全民公決」的。然而，直至如今，美國仍對俄羅斯實行制裁，而以特朗普一人之力，

也不可能改變。



當特朗普表現得對普京特別友好時，也會令美國人有更大質疑。美國主流政客和傳媒對俄羅

斯和普京的妖魔化早已有好多年，或者，這便是普京願意暗助特朗普上位的主因吧！



雖然兩位領袖努力作秀，美俄的政經關係基本上無大改變，不影響世界大局，不過，只要不

進一步惡化，對金融市場也算是好消息。於是，美股又升！《資深評論員 曾廣標》

