《行內行外－梁崇讓》股票市場各有獨特走勢？

《行內行外》「開弓沒有回頭箭！」美國與全世界的貿易戰愈打愈烈，大部分政治經濟評論

員和分析家都大跌眼鏡，近年國際政治和經濟環境變幻莫測，結局往往出人意表。由於，今屆美

國總統特朗普出牌無常，其他國家領袖忙於應付；同時也要為自己國家打好算盤，冀能取得本國

最大利益以爭取民心。美國自金融海嘯後，無論從經濟前景和數據方面，投資者幾希能預測到美

國股票市場回升速度如此之快、升幅如此之大，道指和納指連續多次創出新高，道指由６０００

多點低位升至２５０００點以上，而納指則由１０００多點升至近８０００點。

相反中國內地雖然每年都有穩定的經濟增長，但因宏觀調控卻讓股票市場指數裹足不前，不

但無法重見６０００多點高位，且一直在低位元徘徊，上證指數２８００點也失守，距高位甚遠

，令廣大投資者盡失所望。至於港股，由於受內地經濟和政策影響日深，大市始終未能跟隨美股

突破高位，只是在今年１月中旬才創出新高，但創新高後卻無以為繼，稍縱即逝，大市迅速回落

，至今只能徘徊在２８０００點水平。



＊金融海嘯後，中美港股市走勢迴異＊



有分析師統計，美國股市在這次上升中，資產值增加了２０多萬億美元，而中國則在這役股

市下跌中，減值了２０多萬億人民幣資產。最讓人不解的是，中央政府的「一帶一路」政策，並

未能為中國股票市場帶來上升之動力。反之，在特朗普上任前，大部分股票分析員都憂慮特朗普

上場後，所推行的政策會令美國股票市場下跌，但事實卻剛剛相反，特朗普執政以來，美國股市

上漲了８０００多點，造淡者無不焦頭爛額。現時貿易戰面臨升級，早期特朗普宣布對５００億

美元的中國商品徵收關稅，上周更列出近２０００億美元關稅清單，重點目標是「中國製造

２０２５」項目產品，以進行第二輪徵收關稅的商品。

這次貿易戰的戰火並非單僅是中、美兩國之戰，其戰火已蔓延全球，基本上是保護主義和自

由貿易之戰，而這兩大經濟主義一直主宰全球社會的經濟命脈。全球經濟在低息環境及低關稅貿

易的庇護下，雖然經歷多次金融和經濟危機，但總可算是有驚無險，造就了多年的繁華景象。去

年美國息口走勢開始向上，今年美國總統特朗普實施美國「本土優先」政策，開始向部分入口產

品徵收關稅，變相將全球經濟重回保護主義的軌道；多年的寬鬆貨幣供應政策，已令全球踏上通

脹之路，今時貿易戰的爆發，更令人擔心全球已走上通脹的不歸路。

而美國的股票市場，近期卻無懼加息、通脹和貿易戰升級之憂慮，上周美股道指在憧憬企業

季度業績理想帶動下，收市重上２５０００點水平，標普指數也重上２８００點，納指方面，由

於網購巨企和多隻科技股股價續創新高，帶動納指再創新高。回看中港兩地股票，仍斯人獨憔悴

，上證仍在２８００點水平浮沉，港股恆生指數也受壓於２９０００點左右，未能突破。



＊貿易戰升級，投資者自求多福＊



據基金研究機構公布的資金流向數字顯示，美股基金一直不斷吸資。反觀，新興市場基金走

資嚴重；據統計，過去１０周共流走近１８０億美元，而歐股基金也連續１８周走資，錄約４０

億美元資金流出，可見美國市場仍是吸金力強的地方。事實證明，近１０年，投資在美國股票市

場的投資者多滿載而歸，至於投資在中港股市的投資者只能自求多福。現時要分析中、港、美三

地股票市場走勢的關連性殊不容易，或者各地市場已有各自獨立走勢而互不相關連呢？不過，無

論如何，香港股市始終受到中、美兩地的政治和經濟所影響，走勢也就更難預測了！

後記：筆者於今年５月３日在《行內行外》發表了一篇以《「共用經濟」真的是經濟共用嗎

？》為標題的文章，文章的內容恕筆者不在此覆述，只是上周有傳媒報道香港首間共用單車公司

Ｇｏｂｅｅ﹒ｂｉｋｅ宣布結束香港業務，公司發言人稱：因業務未能錄得盈利，單車維修開支

龐大致難以繼續經營。這段報道再次引起筆者對現時很多企業都以「共用經濟」這四字作為企業

的宣傳手法；其實，這類企業只是掛羊頭賣狗肉，如社會上缺乏自我保護意識，而政府又缺乏立

法監管，只怕這類企業在良莠不齊的經營下，會令社會產生更多問題。

至於，港交所（００３８８）批准無盈利的生物科技股企業「獨角獸」來港上市，筆者只希

望有關當局能有辦法杜絕掛羊頭賣狗肉的企業來港申請上市，嚴防有人混水摸魚啊！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

