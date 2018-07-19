《選股情報》今日（１９日）文題與昨日（１８日）文題之別是：
昨日文題：２８５失？
今日文題：２８５失。
句號代表，失硬。後市一如７月１７日文所言，未可樂觀。
１７日文：「昨日（１６日）恆指仍守，今日（１７日）怕要失。如周四（１９日）仍未能
收復２８５，後市未可樂觀。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
19/07/2018 09:10
《選股情報－石鏡泉》２８５失。
《選股情報》今日（１９日）文題與昨日（１８日）文題之別是：
昨日文題：２８５失？
今日文題：２８５失。
句號代表，失硬。後市一如７月１７日文所言，未可樂觀。
１７日文：「昨日（１６日）恆指仍守，今日（１７日）怕要失。如周四（１９日）仍未能
收復２８５，後市未可樂觀。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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