《選股情報－石鏡泉》２８５失。

《選股情報》今日（１９日）文題與昨日（１８日）文題之別是：

昨日文題：２８５失？

今日文題：２８５失。

句號代表，失硬。後市一如７月１７日文所言，未可樂觀。



１７日文：「昨日（１６日）恆指仍守，今日（１７日）怕要失。如周四（１９日）仍未能

收復２８５，後市未可樂觀。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

