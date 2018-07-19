《專家之言－黃德几》深圳高速（０５４８）多方位發展具反彈空間

《專家之言》深圳高速公路（００５４８）旗下的項目集中在廣東省，而其他省份的則有武

黃高速、益常項目、長沙環路和南京三橋。集團主要經營和投資的公路項目，帶來穩定的經營現

金流。今年５月份，旗下大部分公路路費收入皆錄得按年增長，其中廣州西二環日均收入按年增

３２﹒６％至１５７萬元（人民幣，下同），升幅最大，僅得清連高速日均路費收入按年倒退０

﹒２％至１８１﹒３萬元。



＊今年首季多賺逾２１％＊



今年首季度，集團的營業收入１３﹒４２億元，按年上升２０﹒１％，純利升２１﹒４％至

３﹒９７億元。其中，深長公司和益常公司分別於去年４月１日和年６月１５日起，納入集團合

併範圍，合計貢獻路費收入１﹒３７億元；沿江公司於報告期按同一控制下企業合併納入集團合

併範圍，本期實現路費收入１﹒０３億元，按年上升１４﹒５％；集團其他原有附屬收費公路路

費收入總體按年增加３﹒３％。期內，經營活動產生的現金流量淨額４６﹒７％至９﹒５６億元

，手持現金２０﹒６３億元。

今年６月初，集團與廣東高速及廣東交通實業，將按各自於項目公司「廣東陽茂高速公路」

的股份比例，向其出資合共３０﹒２４億元，其中集團將出資７﹒５６億元。隨著經濟的增長，

預期陽茂高速沿途區域的交通需求將持續增加，擇機對陽茂高速進行改擴建，可以進一步發揮其

線位優勢，提升陽茂高速的商業價值，鞏固於公路的投資、管理及營運方面的核心優勢。



＊可考慮７﹒１元吸納＊



同時，集團與百度簽署戰略合作協議，圍繞智能交通、智慧環保、信息化升級合作三大方向

，規劃智慧高速體系結構和服務內容，建立智能交通實驗室，在區域性交通綜合規劃、運行及圖

像識別等方面開展應用創新，推進百度「ＡＩＣＩＴＹ」在交通和環保行業的落地，實現深高速

「人工智能＋交通和環保」的深度智慧應用。集團與百度將以高速公路重大建設工程為契機，從

高速公路建設、運營、管養的智慧化進行研究和頂層設計，定義智慧高速的體系結構和服務內容

，前景值得留意。

走勢上，６月７日升至８﹒２５元（港元，下同）遇阻回落，形成下降軌，惟近日跌勢有喘

穩跡象，昨日重上１０天線，ＳＴＣ％Ｋ線升穿％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距收窄，短線走勢有望改

善，可考慮７﹒１元吸納，反彈阻力８﹒２元，不跌穿６﹒８元續持有。《金利豐證券研究部執

行董事 黃德几》（本人並無持有上述股份）

